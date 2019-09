Rozpoczyna się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W jego ramach można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, które mają na celu zwiększenie wykrywalności tego typu nowotworów. Jest to nazwa zbiorcza dla wszystkich nowotworów zlokalizowanych w obszarze głowy i szyi - z wyjątkiem mózgu i gałki ocznej. Mogą występować aż w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach. Większość pacjentów to chorzy w szóstej i siódmej dekadzie życia, którzy palili papierosy i nadużywali alkoholu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Specjaliści zwracają uwagę, że na nowotwory głowy i szyi chorują coraz młodsze osoby, nawet poniżej 40. roku życia, co może mieć związek z występowaniem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). To właśnie przetrwałe zakażenie HPV po latach może doprowadzić do rozwinięcia złośliwych nowotworów głowy i szyi.

Bezpłatne badania przysługują wszystkim pacjentom, którzy się zgłoszą, a w szczególności osobom z grupy ryzyka (40-65 lat). Szczegółowe zasady zgłoszeń określają konkretne placówki.

Na badania powinny zgłosić się zwłaszcza osoby, które zauważyły u siebie niepokojące objawy. Jeżeli któryś z poniższych symptomów, utrzymuje się dłużej niż przez trzy tygodnie, jest to wskazaniem do wizyty lekarskiej (tzw. schemat 1/3):

- ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie

ustnej

- ból gardła

- utrzymująca się chrypka

- ból i/lub trudności w połykaniu

- guzek na szyi

- zatkany z jednej strony nos i/lub krwawienie z nosa.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi potrwa od 16 do 20 września 2019.

Listę wszystkich ośrodków, w których można skorzystać z badań, znajdziecie TUTAJ >>>

W Polsce akcja prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, instytucję, skupiającą specjalistów z wielu dziedzin medycyny prowadzących opiekę nad chorymi z nowotworami głowy i szyi. Towarzystwo jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi oraz ściśle współpracuje z International Federation of Head & Neck Oncologic Societies (IFHNOS).