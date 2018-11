Ministerstwo Zdrowia poinformowało o planach dodania do wykazu świadczeń gwarantowanych 4 nowych wskazań do stosowania terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych w okolicy głowy i szyi, poza narządem wzroku. To m.in. nowotwory wieku dziecięcego jak chrzęstniakomięsak czy rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych, występujący u dorosłych.

