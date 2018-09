​"Prosimy o dostęp do terapii, z której korzystają już chorzy w dziewiętnastu innych krajach" - przekonują w petycji do Ministerstwa Zdrowia pacjenci zmagający się z nowotworem jelita grubego. Chodzi o dostęp do tak zwanej trzeciej i czwartej linii leczenia. "Moja mama zmarła trzy miesiące temu, bo nie dostała tego leku" - przyznaje w rozmowie z RMF FM Tomasz Treker, jeden z autorów apelu.

Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

