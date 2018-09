Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Ż. Znachor irydolog leczył bez uprawień, a choroby diagnozował na podstawie wyglądu tęczówki oka pacjenta. Prokuratura zarzuca podejrzanemu narażenie na utratę życia chorej na nowotwór 60-latki. Po dwóch latach terapii kobieta trafiła do szpitala. Guz był tak duży, że rozerwał jej pierś. "Podejrzany utwierdzał w błędnym przekonaniu kobietę co do postawionej diagnozy, a także w tym, że nie jest konieczne podjęcie leczenia konwencjonalnego" – powiedziała Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

