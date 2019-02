"Nie dostałem wyjaśnienia, dlaczego odwołano mnie z rady do spraw onkologii. Wiem, że miałem inne zdanie niż Ministerstwo Zdrowia" - przyznaje w rozmowie z RMF FM profesor Wiesław Jędrzejczak, hematolog i transplantolog. To właśnie on jako pierwszy w Polsce, w latach 80-tych, przeprowadził przeszczep szpiku. Teraz jemu oraz grupie innych uznanych onkologów resort zdrowia podziękował za współpracę. "Mam wrażenie, że Ministerstwo przyjęto nowy klucz doboru ludzi" - dodaje, również odwołany z Rad, doktor Janusz Meder. Nowy skład Rady mamy poznać pojutrze, 6 lutego.

