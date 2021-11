Ponad osiemnaście tysięcy mężczyzn w Polsce rocznie dowiaduje się, że chorują na raka prostaty. Właśnie o tym nowotworze mówimy w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM". Odwiedzamy Oddział Urologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

/ >> TELE DYŻUR EKSPERTA <<



W środę do Waszej dyspozycji będzie prof. Artur Antoniewicz, krajowy konsultant w dziedzinie urologii oraz kierownik Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.



Dzwońcie w godzinach 14:00 - 15:00 pod numer 12 200 00 10. W środę do Waszej dyspozycji będziekrajowy konsultant w dziedzinie urologii oraz kierownik Oddziału Urologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.Dzwońcie w godzinachpod numer

mówiprofesor Artur Antoniewicz i jako główny przykład podaje. Od początku tego roku wykonano z powodzeniem ponad siedemdziesiąt operacji. Większość zabiegów dotyczyła osób z nowotworami: nerki, gruczołu krokowego i pęcherza moczowego

To jest technologia przyszłości, która wkracza do Polski. W naszym kraju jeszcze nie jest stosowana masowo, ale ponad dwa tysiące takich zabiegów wykonuje się już w Polsce, dla dobra chorych. Pacjenci mówią: "Dziękuję, polecam, cieszę się, że skorzystałem z tej operacji, dwa dni po niej mogłem pójść do domu, opuścić szpital, nie jestem skaleczony, nie przeżywam ciężko swojej choroby, czuję się uwolniony od nowotworu" - dodaje profesor Antoniewicz.

Cytat Nie trzeba się bać medycyny, a szczególnie urologii, bo ona stała się strawna i przyjazna dla chorego

Duża część operacji robotowych przeprowadzanych na Oddziale Urologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym jest refundowana.

Na czym polegają operacje robotowe?

Cytat Operacje wykonuje chirurg, który steruje urządzeniem z osobnego miejsca, operatora nie ma przy chorym. Jest przy nim tylko robot, który precyzyjnie realizuje zadania wyznaczone przez doświadczonego chirurga

Lekarze z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego tłumaczą, że operacje z wykorzystaniem robotów polegają na tym, że

Mamy nową generację chirurgów, którzy wkraczają w chirurgię w dobie chirurgii robotowej, ma nowe możliwości, inne spojrzenie niż starsza generacja chirurgów - precyzuje profesor Artur Antoniewicz. Jak dodaje w rozmowie z RMF FM, Szpital zdecydował się dofinansować zakup sprzętu, dzięki temu zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie jest szpitalem II poziomu referencyjnego, z którego usług może korzystać każdy ubezpieczony z terenu całego kraju. Przyjmuje pacjentów z całej Polski, ubezpieczonych w NFZ, pacjentów pełnopłatnych oraz świadczy usługi na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej - publicznych i niepublicznych, a także zakładów pracy

W naszym Szpitalu pacjent jest najważniejszy, znajduje się w centrum wszystkich działań. Personel stale dąży do zapewnienia pacjentom przyjaznego środowiska, ciepłych relacji z pacjentami i ich rodzinami. Zależy nam, by każdy nasz pacjent czuł się bezpiecznie, dlatego za priorytet stawiamy sobie najwyższą jakość świadczeń i rodzinną atmosferę. W tym celu wdrażamy system zarządzania jakością - zaznacza Jarosław Rosłon, będący od 2002 r. dyrektorem MSSW.