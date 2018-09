5-letni Garrett Matthias ze stanu Iowa w USA w lipcu zmarł na nowotwór. Chłopiec miał zdiagnozowanego mięsaka prążkowanokomórkowego. Chorobę znosił niezwykle dzielnie, nie tracąc poczucia humoru. Dowodem na to jest nietypowy nekrolog, który Garrett pomógł rodzicom napisać na miesiąc przed swoją śmiercią.

Nowotwór u Garretta zdiagnozowano we wrześniu 2017 roku. Rak zaatakował nerw czaszkowy, ucho wewnętrzne i kość skroniową dziecka. Zmagający się z błyskawicznie postępującą chorobą chłopiec wykazał się ogromnym hartem ducha i wielkim poczuciem humoru.



Nie mówiliśmy wprost synowi, że umrze, ale podejmowaliśmy często temat: "Jak umrę, chcę, żeby mój pogrzeb wyglądał tak i tak" - opowiada mama chłopca, Emilie Matthias. Podczas, gdy ja mówiłam, że chcę po mojej śmierci zamienić się w gwiazdę, on mówił dowcipnie, że chce stać się gorylem i rzucić kupą w swojego tatę.



Rodzice 5-latka doszli do wniosku, że Garrett nie powinien mieć zwykłego pogrzebu. Tym bardziej, że w jednej z rozmów ich synek przyznał, że nie rozumie, czemu uroczystości pogrzebowe muszą być smutne. Chciałbym, żeby na moim pogrzebie było pięć dmuchanych zamków - zażyczył sobie chłopiec.



Na miesiąc przed śmiercią Garrett pomógł rodzicom napisać swój nekrolog. To tam m.in. zawarł życzenia dotyczące uroczystości pogrzebowej. Podkreślił, że ma jej towarzyszyć pokaz fajerwerków. 5-latek dowcipnie pożegnał się również ze wszystkimi zaproszonymi na pogrzeb: Do zobaczenia, cieniasy - napisał w nekrologu. Miesiąc później dziecko zmarło.



Mięsak prążkowanokomórkowy to stosunkowo rzadki nowotwór, który występuje przede wszystkim u dzieci w wieku od 1 do 5 lat. Rzadko występuje u dorosłych. Częściej chorują na niego chłopcy niż dziewczynki. Guz pojawia przeważnie w górno-nosowym kwadrancie oczodołu. Chorobie towarzyszy narastający jednostronny wytrzeszcz z przemieszczeniem gałki ocznej. Nowotworowi może towarzyszyć pogarszająca się ostrość wzroku, obrzęk spojówek, podwójne widzenie i opadanie powieki.

Fox News