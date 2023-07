Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała wirusowe zapalenia wątroby (WZW) za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku, ustanawiając 28 lipca Światowym Dniem Wirusowego Zapalenia Wątroby (World Hepatitis Day). Dowiedz się, jak można uchronić się przed zachorowaniem i co zrobić, jeśli do ryzykownej sytuacji już doszło.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Przyczyną WZW są zakażenia wirusami przeważnie typu A, B, C, i E, z których za najgroźniejsze uznaje się przenoszone przez krew wirusy typu B (HBV) i C (HCV), podczas gdy wirusy typu A (HAV) i E (HEV) szerzą się drogą pokarmową oraz przez kontakt z osobami zakażonymi. W Polsce najczęściej występują zakażenia HAV, HBV i HCV. Na świecie zakażenia WZW A najczęściej występują na terenach o złym stanie sanitarnym, wśród osób nie przestrzegających higieny. Wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu A, B i C nie można lekceważyć. Wirus WZW B jest stokrotnie bardziej zakaźny niż wirus HIV. Może skończyć się wielomiesięcznym pobytem w szpitalu, a nawet śmiercią. Zobacz również: Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A, B i C. Jak odróżnić te choroby? Z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, co roku 1,3 miliona osób. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia wirusem WZW C, chorobę określono mianem "wirusowej bomby zegarowej" lub "cichej epidemii". Osoba zakażona i niezdiagnozowana nie ma świadomości o swojej chorobie i o tym, że może zakażać inne osoby. Jak można się zakazić? Wirusy WZW B i C przenoszą się poprzez krew, najczęstszą formą narażenia są: kontakt z zakażonymi, niejałowymi narzędziami i sprzętem używanymi podczas zabiegów medycznych oraz tymi stosowanych do zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu (np. cążki, nożyczki oraz inne ostre narzędzia do pielęgnacji paznokci rąk i stóp, pęsety, kolczyki, itp.),

zażywanie narkotyków dożylnych i stosowanie niebezpiecznych praktyk związanych z wstrzyknięciami (np. używanie wspólnych niesterylnych narzędzi),

niebezpieczne i niezabezpieczone praktyki seksualne, które prowadzą do kontaktu z krwią. Czy dostępna jest szczepionka na WZW? W przypadku WZW B dostępna jest szczepionka, która skutecznie chroni przed zachorowaniem. Natomiast leki przeciwwirusowe dedykowane WZW C mogą wyleczyć obecnie ponad 95% osób z tym zakażeniem.