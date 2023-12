Dużo zmian szykuje się od stycznia na nowej liście leków refundowanych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, wstępny, nowy wykaz będzie gotowy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeszcze przed możliwymi zmianami w rządzie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na listę refundacyjną po przerwie wróci jedna z flozyn, czyli lek, który stosują między innymi pacjenci z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, w tym zwłaszcza niewydolnością serca i cukrzycą typu drugiego. Od nowego roku ten preparat będzie refundowany dla większej grupy chorych. Tak zapowiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister Maciej Miłkowski.

Poszerzyliśmy refundację tego preparatu o osoby z przewlekłą niewydolnością nerek, tak rekomendował krajowy konsultant, a także z niewydolnością serca. Ten lek wróci też na listę 65+, czyli będzie bezpłatny dla osób, które skończyły 65 lat - zapowiada wiceminister Maciej Miłkowski.

Trwają też negocjacje dotyczące refundacji leków na koronawirusa. To jest efekt między innymi tego, że w ostatnich tygodniach rośnie liczba infekcji Covid-19.

Jak dowiedział się nasz reporter, na razie lek Paxlovid otrzymał negatywną decyzję, jego producent może się odwoływać. Trwają rozmowy na temat łatwiejszego dostępu do leku Remdesivir. Chcemy mieć dostępny ten lek, szukamy drogi, rozmawiamy z producentem - zaznacza wiceminister.

Na refundację tych leków czekają lekarze i tłumaczą, że potrzebują go, by móc leczyć pacjentów zgodnie ze światowymi rekomendacjami. Co jakiś czas docierają do mnie informacje, że urzędnik w Ministerstwie Zdrowia mówi, że lek na Covid-19 taki jak Paxlovid jest nieskuteczny. Najnowsze rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, podobnie jak zalecenia Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, wskazują, że jest inaczej. Czy urzędnik wie lepiej? W czasie pandemii dopracowaliśmy się pewnych metod leczenia zakażeń koronawirusem. Każdy pacjent dostaje leczenie przeciwzakrzepowe. Wiele ośrodków ma resztki leku Paxlovid. Są one stosowane u osób obciążonych, w wieku 60+, wymagających tlenoterapii, mających dodatkowe czynniki ryzyka, ewentualnie immunosupresję. Tam staramy się podać, o ile mamy, leki przeciwwirusowe - opisuje profesor Robert Flisiak.

Jak ustalił nasz dziennikarz, przedłużony o kolejny rok ma zostać też program kompleksowej opieki nad pacjentami z otyłością (tzw. KOS-BAR), którzy kwalifikują się do operacji bariatrycznej, czyli zmniejszenia żołądka. Specjaliści, którzy zebrali się na początku grudnia w Warszawie na Kongresie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości podkreślali, że kontynuacja tego programu jest bardzo potrzebna. W planach jest też projekt kompleksowej opieki nad osobami, których BMI jest wyższe niż 30, co oznacza otyłość. BMI wyższe niż 30 ma około ośmiu milionów Polaków.

Trwają też negocjacje dotyczące refundacji kolejnych szczepionek przeciwko popularnym chorobom zakaźnym - wynika z informacji naszego dziennikarza. Cały czas bezpłatne będą szczepienia przeciwko koronawirusowi. W najbliższą środę, 6 grudnia w Polsce rozpoczną się szczepienia przeciw Covid-19 nową zmodyfikowaną szczepionką firmy Novavax.