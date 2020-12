Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są bardzo powszechne, a jedną z konsekwencji jest m.in. rak szyjki macicy. Warto wiedzieć jak się przed nim ustrzec. W związku z tym Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie wydał serię edukacyjnych podcastów „Profilaktyka – pierwszy krok do zdrowia bez HPV”, ukazujących problem z perspektywy specjalistów w dziedzinach medycyny: chorób zakaźnych, ginekologii onkologicznej oraz psychiatry.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

"Co to jest HPV i jak się przed nim ustrzec?", "Edukacja seksualna i rozmowa jako formy profilaktyki HPV", "Od HPV do raka szyjki macicy" - to tematy trzech nagrań, które stanowią rzetelne źródło wiedzy na temat zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. To swoista kontra przeciwko nieprawdziwym informacjom.



Wirus HPV przenoszony jest głównie drogą płciową. Wiedzę na tematy związane z aktywnością seksualną i chorobami przenoszonymi w ten sposób, młodzież czerpie z internetu, lecz często z niesprawdzonych źródeł - wyjaśnia psychiatra, lek. med. Agnieszka Wierzbicka-Fijołek.



Nagrania adresowane są zarówno do nastolatków jak i ich rodziców. Z myślą o nich, podcasty zostały zrealizowane w formie przystępnej rozmowy z ekspertami: pediatrą i specj. chorób zakaźnych - dr hab. n. med. Hanną Czajką, specj. psychiatrą - lek. med. Agnieszką Wierzbicką-Fijołek oraz specj. ginekologii onkologicznej - prof. dr hab. n. med. Pawłem Blecharzem.



POSŁUCHAJ PODCASTÓW

#1 Co to jest HPV i jak się przed nim ustrzec?



Wideo youtube

#2 Edukacja seksualna i rozmowa jako formy profilaktyki HPV

Wideo youtube

#3 Od HPV do raka szyjki macicy



Wideo youtube