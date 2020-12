Szczepienia przeciwko HPV, czyli ludzkiemu wirusowi brodawczaka, zmniejszają ryzyko raka szyjki macicy. To wniosek z najnowszych badań onkologów ze Szwecji. O nowotworze szyjki macicy mówimy dziś w cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM".

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Eksperci podkreślają, że dotychczasowe badania pokazywały, że szczepienia przeciwko HPV zmniejszają ryzyko rozwoju brodawek narządów płciowych oraz stanów przednowotworowych szyjki macicy. Opublikowane jesienią w "The New England Journal of Medicine" wyniki badania szwedzkich onkologów potwierdziły skuteczność preparatu w zapobieganiu zachorowaniu na raka szyjki macicy. W Polsce informuje o nich Polska Liga Walki z Rakiem.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest odpowiedzialny za ok. 90 proc. zachorowań na raka szyjki macicy. Zakażenie tym patogenem wyprzedza rozwój nowotworu średnio o 10 lat.

Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Każdego roku umiera 230 tysięcy kobiet, a liczba nowych zachorowań oceniana jest na 470 tysięcy. Ponad 80% wszystkich zachorowań występuje w krajach rozwijających się. W Polsce odnotowuje się około 3 tysiące zachorowań na raka szyjki macicy rocznie, 50% chorych umiera.

/ [TELE-DYŻUR EKSPERTA]



W środę w godz. 14:00 - 15:30 telefony od słuchaczy będzie odbierać ginekolog dr Tomasz Basta. Macie pytania? Dzwońcie 12 200 00 10.

Istotny jest wiek podania szczepionki

W badaniu szwedzkich naukowców analizie poddano dane ponad półtora miliona szwedzkich dziewcząt i kobiet, które w latach 2006-2017 były w wieku 10-30 lat. Raka szyjki macicy rozpoznano u 0,004 proc. kobiet zaszczepionych i 0,05 proc. niezaszczepionych przeciwko HPV.

Bardzo istotny był wiek, w którym doszło do zaszczepieni. Poniżej 17. roku życia skumulowane ryzyko wyniosło 4 przypadki na 100 000 kobiet, a powyżej 17. roku życia - 54 przypadki na 100 000 kobiet. Zaszczepienie się przed ukończeniem siedemnastego roku życia zmniejszało ryzyko rozwoju raka szyjki macicy o 88 procent w stosunku do ryzyka u kobiet nieszczepionych, natomiast szczepienie w wieku 17-31 lat - o 53 procent.

POSŁUCHAJ ROZMOWY EWY KWAŚNY Z GINEKOLOGIEM DR TOMASZEM BASTĄ

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

150 typów HPV groźnych dla człowieka

. W przeciwieństwie do innych raków rejonu głowy i szyi, ten typ nowotworu występuje w młodszym wieku, często u osób niepalących tytoniu i nienadużywających alkoholu.

Wirus HPV (Human Papillomavirus) - jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - to ludzki wirus brodawczaka. Wyróżnia się 150 typów HPV chorobotwórczych dla człowieka, wśród których typy 16 i 18 należą do wysokoonkogennych typów wirusa, które odpowiadają za zmiany przedrakowe szyjki macicy i raka szyjki macicy.

Jak można się zakazić?

Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. W ciągu swojego życia 50-80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. Zakażenia HPV mogą prowadzić również do raka odbytu, przestrzeni ustno-gardłowej, pochwy, sromu, prącia.

Specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreślają w specjalnym komunikacie, że szczepionki przeciw HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane. Występuje niewiele działań niepożądanych, tj. ból w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie , świąd, obrzęk, zmęczenie, ból głowy i mięśni. Szczepienia nie powinny być podawane dziewczętom poniżej 9 lat i kobietom w ciąży.