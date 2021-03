Stosowanie szczepionki AstraZeneca zostało wstrzymane przez kilka krajów Unii Europejskiej po tym, jak krótko po podaniu dawki tego preparatu odnotowano przypadki zakrzepicy. Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi badania, a Europejska Agencja Leków zapewnia, że preparat skutecznie chroni przed Covid-19. Eksperci podkreślają jednak, że nie ma twardych dowodów na powiązanie skrzepów ze stosowaniem szczepionki. O tym, że szczepionka jest bezpieczna, przekonuje także Brytyjski Organ Nadzoru Medycznego. Co wiemy o szczepionce AstraZeneca?

Szczepionka firmy AstraZeneca. Jak działa?

Szczepionka AstraZeneca jest preparatem wektorowym. Działa na zasadzie "prowokacji immunologicznej"- wykorzystuje fragmenty innych wirusów ( w tym przypadku wirusa przeziębienia - adenowirusa występującego u szympansów), aby pobudzić odporność i nauczyć ludzki organizm walki z konkretnym typem wirusa - przeciwko SARS-CoV-2.

Szczepionkę AstryZeneki podaje się w dwóch dawkach w odstępie minimum 28 dni.

Jaka jest skuteczność?

Pierwsze, uśrednione wyniki badań, podawały skuteczność działania szczepionki AstryZeneki na poziomie 63 procent. Najnowsze mówią o 70 procentach skuteczności.

Zaletą preparatu AstryZeneki, zdaniem ekspertów jest sposób jej przechowywania. Nie potrzebuje ekstremalnie niskiej temperatury. Można ją trzymać w zwykłej lodówce, co znacznie ułatwia jej dystrybucję.

Mutacje SARS-CoV-2 i działanie AstryZeneki

W ciągu roku od początku pandemii, wirus SARS-CoV-2 zmutował i zaczął się namnażać. Pierwsze przypadki "innego" koronawirusa pojawiły się w Wielkiej Brytanii. Mówimy o brytyjskim wariancie.

Kolejny zmutowany szczep pojawił się w Afryce Południowej. Naukowcy nazwali go Południowoafrykańskim wariantem SARS-CoV-2.

Szczepionka AstraZeneca wykazuje 70 procentową skuteczność na bazowy i brytyjski wariant koronawirusa.

Zaledwie 10 procentową skuteczność odnotowano na zmutowany, Południowoafrykański wariant SARS-CoV-2.

Zakrzepy krwi po szczepionce?

Nie jest jeszcze pewne, czy zakrzepy krwi są związane ze szczepionką AstryZeneki, podkreślają lekarze. Zakrzepy powstają w ludzkim organizmie samoistnie i nie są rzadkim zjawiskiem.

Do tej pory oxfordzką szczepionkę otrzymało około 17 milionów obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Przypadków zakrzepów odnotowano 40. Tymczasem Część krajów europejskich, takich jak Niemcy, Włochy, Słowacja, już zawiesiła szczepienia AstrąZeneką. Wenezuela blokuje jej zatwierdzenie.

Europejskiej Agencji Leków (EMA) oświadczyła dzisiaj, że szczepionka firmy AstraZeneca nie jest powiązana ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi. Dodano, że preparat jest bezpieczny i skutecznie chroni przed Covid-19.

Dla ekspertów zajmujących się zdrowiem publicznym ważne jest, czy powikłania nastąpiłyby i tak, gdyby pacjenci nie otrzymali szczepionki AstryZeneki. Wyniki 3 fazy badań klinicznych w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Afryce Południowej, w których na 17 tysięcy uczestników nie zgłoszono żadnych powikłań, wykazały 67 procentową skuteczną ochronę przed Covid -19.

Inne skutki uboczne szczepienia AstrąZeneką

Rolą szczepionki jest wymuszenie w organizmie reakcji immunologicznej, czyli obronnej. Nie wszyscy zaszczepieni przejdą ten proces bezobjawowo. Mogą pojawić się typowe odczyny poszczepienne: stan podgorączkowy, lub nawet wysoka gorączka. Do tego podobne do objawów grypy bóle mięśni i stawów, rozbicie, ból głowy, a w miejscu ukłucia lekki obrzęk. Objawy mogą się utrzymywać do dwóch dni od podania szczepionki. Jeśli potrwają dłużej, warto skonsultować się z lekarzem.

Jak długo szczepionka chroni przed zakażeniem?

Nie wiadomo na razie jak długo trwa ochrona, którąkolwiek ze szczepionek, przed zakażeniem koronawirusem. Naukowcy nie wykluczają, że potrzebne będzie coroczne szczepienie antycovidowe. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że niezaszczepione osoby, które przeszły Covid -19 rozwijają ochroną immunologiczną przez co najmniej pół roku. Szczepionki mają ten okres wydłużyć.