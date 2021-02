U niektórych osób po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi pojawiają się skutki uboczne, częściej niż po pierwszej dawce. Eksperci uspokajają - to normalne. Tak było też podczas testów klinicznych preparatów. Co ważne, jeśli po przyjęciu dawki czujesz się dobrze i "nic się nie dzieje" - nie oznacza to, że twój system immunologiczny nie działa. Specjaliści Mayo Clinic i Cleveland Clinic próbują dociec, dlaczego tak różnie reagujemy na szczepionkę.

Jak zauważają eksperci, jakiekolwiek skutki uboczne lub objawy ma niespełna 50 proc. osób przyjmujących szczepionkę. Zdj. ilustracyjne / Pexels

Każde ciało, każdy organizm "uwalnia" różne ilości substancji chemicznych lub wysyła różne sygnały odpornościowe. Czasem więcej niż jest to potrzebne, powodując silniejszą reakcję, a czasem - dokładnie tyle, ile trzeba. To właśnie nazwaliśmy "zjawiskiem Złotowłosej". Nie za dużo, nie za mało, ale w sam raz - mów dr Greg Poland z Mayo Clinic.



Zasada Złotowłosej została nazwana przez analogię do bajki dla dzieci "Złotowłosa i trzy niedźwiadki", w której młoda dziewczyna o imieniu Złotowłosa próbuje trzech różnych misek owsianki i stwierdza, że woli owsiankę, która nie jest ani za gorąca, ani za zimna, ale ma odpowiednią temperaturę. W myśl tej zasady brak skutków ubocznych, jak i ich występowanie zaliczane jest do normy, czyli "sytuacji w sam raz".

Pamiętajmy, że każda szczepionka może wywołać jakąś reakcję naszego organizmu, symtomy. Nie oznacza to jednak, że szczepionka jest wówczas niebezpieczna lub bezużyteczna - zaznacza dr Melanie Swift z Mayo Clinic. Typowe symptomy, jake mogą wystąpić po przyjęciu szczepionki to:





ból mięśni

dreszcze

stan podgorączkowy lub gorączka

ból głowy, migrena

ogolne zmęczenie





Dr. Poland przypomina, że te skutki uboczne wymagają "minimalnego leczenia". A ich leczenie jest o wiele łatwiejsze i prostsze niż leczenie koronawirusa.

Skutki uboczne rozłożone "pół na pół"

Jak zauważyli badacze z Cleveland Clinic statystyki mówią wprost: nieco ponad 50 proc. zaczepionych nie miało żadnych skutków ubocznych, objawów ani symptomów. A wciąż ich odporność wynosiła 94 proc.

To pokazuje, że brak reakcji nie oznacza, że szczepionka się "nie przyjęła".

Środowisko medyczne jest bardzo zainteresowane, dlaczego jedni reagują na szczeiponkę, a inni nie. Cały czas to badamy. Na chwilę obecną nie znamy odpowiedzi. To, co wiemy na pewno, to fakt, że szczepionki Pfizera i Moderny są skuteczne, nawet jeśli po przyjęciu drugiej dawki nie pojawia się żaden odczyn poszczepienny. Nie musisz czuć się źle, żeby wiedzieć, że szczepionka zaczęła działać i chroni cię przed Covid-19 - wyjaśnia dr Thaddeus Stappenbeckz Cleveland Clinic.



Źródła:

Mayo Clinic: "Side effects - or lack of side effects - after being vaccinated for Covid-19"



Cleveland Clinic: "If You Don’t Get Sick After Your Covid-19 Vaccination, Does It Mean Your Immune System Isn’t Working?"