Polska jest w stanie zagrożenia epidemicznego. Służby medyczne i sanitarne przestrzegają: czas kwarantanny, to nie czas ferii, czy urlopu. Zachęcają do pozostania w domach, do przestrzegania zasad higieny i zachowania szczególnej ostrożności. Lekarze zwracają uwagę, by w tym szczególnym czasie rozsądnie korzystać z ich pomocy. „Pracujemy 24 godziny na dobę, brakuje testów, brakuje masek, kombinezonów, brakuje rąk do pracy. Wszystkie infolinie są zajęte, a nawet jeśli komuś uda się połączyć otrzymuje informację, żeby zadzwonić do specjalisty chorób zakaźnych. A to jest nierealne - pracujemy wszyscy cały czas przy chorych i nie jesteśmy w stanie odbierać telefonów, które dzwonią non stop przez całą dobę” – pisze w apelu do pacjentów Lidia Stopyra, szefowa Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

REKLAMA