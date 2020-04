To jeden z niewielu szpitali w Polsce, w którym leczy się zarówno dorosłych jak i dzieci z koronawirusem. „Zdarza się, że nie ma kto przyjechać po dziecko, bo cała rodzina jest chora albo w kwarantannie” – przyznaje w rozmowie z portalem „Twoje Zdrowie” lek. Lidia Stopyra ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Żeromskiego w Krakowie.

zdj. ilustracyjne / Pexels

Marcin Czarnobilski, redakcja "Twoje Zdrowie": Na początku lutego w rozmowie z naszym portalem apelowała pani doktor, by nie wpadać w panikę, gdyż szansa, że gdzieś na ulicy spotkamy osobę zakażoną koronawirusem jest znikoma. Czy spodziewała się pani, że epidemia przybierze taki rozmiar z jakim mamy do czynienia obecnie?

Lek. Lidia Stopyra, specjalista chorób zakaźnych: Myślę, że nikt się nie spodziewał, że będziemy mieli taki problem, taki lockdown. Było ognisko wirusa w Chinach, wiedzieliśmy, że może się przenieść i coś w Europie będziemy wygaszać, natomiast, że dojdzie do takiej pandemii to sytuacja absolutnie wyjątkowa w skali całego mojego zawodowego życia.

Wielokrotnie wyjeżdżała pani doktor na misje medyczne do krajów, gdzie służba zdrowia kuleje, ludzie zapadają na różne choroby wirusowe, jednak do pandemii nie dochodzi.

Tutaj mamy inną sytuację. Koronawirus 2019 ma szczególny potencjał, który polega na tym, że ponad 80 proc. ludzi choruje łagodnie. W związku z czym w momencie, jak jeszcze nie było izolacji, te osoby - bezobjawowe czy chorujące skąpoobjawowo, czyli mające lekkie przeziębienia - normalnie funkcjonowały: chodziły do pracy, szkoły. Ktoś się gorzej poczuł, więc potrzebował zwolnienia lekarskiego i przemieszczał się od jednego do drugiego gabinetu. I przez to ten wirus jest wyjątkowy, że spora ilość ludzi bez ewidentnych symptomów z łatwością go roznosi, natomiast pozostała część choruje bardzo ciężko. To właśnie powoduje, że może dojść do pandemii, do błyskawicznego rozprzestrzeniania się wirusa. A wtedy nawet te kilkanaście osób, które chorują ciężko są wyzwaniem organizacyjnym dla systemu ochrony zdrowia np. zabezpieczenie miejsc na intensywnej terapii.

Ale to przecież nie pierwsza epidemia. Nie nabraliśmy doświadczeń?

Oczywiście, mieliśmy wcześniej epidemie typu SARS i MERS, tam śmiertelność też była wysoka, natomiast nie doszło do takiej skali rozprzestrzeniania się. Jeżeli mamy chorobę, która u prawie wszystkich powoduje ciężkie objawy, to ludzie kładą się do łóżka i nie roznoszą wirusa. Wówczas łatwo opanujemy epidemię. Jednak gdy mamy sytuację taką, że 80 proc. choruje łagodnie i żyje jak zwykle, chodzi się na koncerty, na mecze - to dzieje się to, co się dzieje. Osoby bezobjawowe właśnie w takich warunkach maksymalnie zarażają. Stąd czas przed izolacją był okresem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Diagnozowała pani jednych z pierwszych pacjentów z COVID-19 w Polsce. Z jakimi objawami najczęściej trafiali do szpitala?

Były typowe objawy jak gorączka, kaszel i duszność, ale później się okazało, że pojawiają się biegunki dość często, szczególnie u dzieci i to bez objawów z górnych dróg oddechowych. Niektórzy pacjenci mówili też o zaburzeniach węchu i smaku.

Wspomniała pani o dzieciach. U ilu z nich potwierdziliście zakażenie?

W tym momencie mamy sześcioro hospitalizowanych z potwierdzonym Covidem. Mamy też kilkoro dzieci w obserwacji domowej, które bardzo łagodnie chorują.

Dzieci generalnie lżej przechodzą tę chorobę w porównaniu z dorosłymi?

Zdecydowanie tak, oczywiście zdarzają się też ciężkie przebiegi choroby, opisywane są przypadki śmierci m.in. 16-sto i 12-letniej dziewczynki, ale nie jest takich przypadków wiele. Natomiast trzeba zachować czujność, podczas naszych telekonferencji w szpitalu, lekarze z Włoch i USA relacjonują takie sytuacje, kiedy dziecko najpierw stosunkowo łagodnie choruje, a potem nagle jego stan się pogarsza.

Są naukowcy, którzy twierdzą, że prawie 90 procent całej populacji będzie nosicielem koronawirusa. Czy podziela pani ten pogląd?

Może tak być. SARS-CoV-2 jest bardzo zakaźny. Nam się zdarza na przykład, że choruje jedna osoba, bada się 20 innych z otoczenia i okazuje się, że 13 jest zakażonych bezobjawowo, więc może być tak, że duża część populacji zachoruje. Na szczęście większość przechodzi to łagodnie.

I przeciwciała się wytworzą i taka osoba nabierze odporności?

Tak, ale nie wiemy jeszcze na jak długo się uodporni, bo za krótko się znamy z tym wirusem.

Skoro i tak większość z nas wcześniej czy później może zachorować to nie wystarczy przestrzegać podstawowych zasad higieny, a funkcjonować zwyczajnie?

W tym momencie cała izolacja zmierza do tego, żeby nam wszyscy nie zachorowali naraz. Poprzez higienę, o której pan wspomniał my minimalizujemy te zakażenia. Ważne jest jeszcze to, że jeżeli dużą ilość materiału zakaźnego przyjmiemy, przykładowo młodzież sobie imprezuje i pije z jednej butelki, w tym momencie mamy kontakt ze śliną drugiej osoby w dużej ilości. To jest większy problem dla naszego układu odpornościowego. Natomiast jeśli przyjmiemy minimalną ilość materiału zakaźnego to nasz układ odpornościowy ma większe szanse, żeby sobie z tym poradzić i żeby łagodnie przejść infekcję. Czyli te wszystkie zasady higieny są ważne, ale teraz przygotowujemy się mniej więcej na 20 proc. pacjentów do hospitalizacji i przez izolację dążymy do tego, aby nie zachorowali w jednym momencie. Jeżeli tak się stanie to żaden system ochrony zdrowia tego nie wytrzyma. Nawet kraje, które mają świetnie rozwiniętą sieć szpitali, miejsca na intensywnej terapii, a zachoruje im nagle parę milionów ludzi, nie ma szans, by się z tym uporali.

Jeszcze przed ogłoszeniem pandemii, pojawiały się w różnych publikacjach porównania koronawirusa do sezonowej grypy. Wiemy jednak już, że SARS-CoV-2 jest bardziej zaraźliwy, natomiast obydwa wirusy atakują zwłaszcza osłabione organizmy. Wystarczył jeden przypadek infekcji koronawirusem w jednym z domów opieki seniora, by pozostali pensjonariusze zaczęli chorować i niestety też umierać. Jak sytuacja wyglądałaby w przypadku masowego zakażenia wirusem grypy wśród takiej grupy?

Wówczas też spodziewalibyśmy się zwiększonej ilości powikłań w postaci przede wszystkim ciężkiego zapalenia płuc. Ale co do grypy to w ogóle jest inna sytuacja, bo mamy szczepionkę i mamy leki, więc gdyby nam zachorowali seniorzy obciążeni chorobowo to my im wszystkim podajemy lek, który hamuje replikację wirusa. Przy koronawirusie nie mamy leku, który - powiem kolokwialnie - zabija go.

W związku z epidemią, wbito nam do głowy - i dobrze - szereg higienicznych zasad. Czy na przykład to, że teraz będziemy pamiętać jak prawidłowo myć ręce spowoduje, że spadnie zachorowalność również na grypę?

Nie tylko mycie rąk, ale unikanie publicznych miejsc itp. momentalnie wyciszyły nam epidemię grypy.

Na początku naszej rozmowy wspomniała pani doktor, że obecna pandemia to sytuacja absolutnie wyjątkowa w skali całego pani zawodowego życia. Co w tym momencie jest największym wyzwaniem?

Ludzie mają takie myślenie: Wpłacimy na zakup 1000 respiratorów, więc damy radę, bo 1000 pacjentów do nich podłączymy. Tymczasem społeczeństwo nie widzi w tym wszystkim, że sprzęt nie jest zdalnie sterowany i sam się nie podłączy, nie zaintubuje pacjenta. My powinniśmy bardziej zwracać uwagę na personel medyczny. Pamiętamy, że nawet gdy nie było epidemii to z trudem się dopinało grafiki dyżurów lekarzy i pielęgniarek. Teraz potrzebujemy dużo więcej osób do pracy. Część z nich wypada, bo zamykane są szkoły, przedszkola i muszą zostać z dziećmi. Do tego wszystkiego zmagamy się ze stygmatyzacją. Gdy potrzebujemy rąk do pracy z innych szpitali, pojawia się strach. A my przecież do pacjenta - dopóki nie mamy ujemnego wyniku testu - podchodzimy w pełnym zabezpieczeniu. Tymczasem jesteśmy traktowani jakbyśmy byli źródłem zarazy, roznosili nie wiadomo co i to bardzo przykre jest w tym wszystkim. Niestety my to widzimy na co dzień. Jeżeli gdziekolwiek się pojawiamy to otrzymujemy taki sygnał: Aha osoba pracuje na zakaźnym, więc trzeba od niej z daleka. Mamy przykładowo takie sytuacje, że są pielęgniarki, które pracują na stałe w innych szpitalach, a u nas mają dyżury i proszę sobie wyobrazić, że zakazano im pracować u nas, żeby niczego nie przyniosły. Ja się spodziewałam, że z tych oddziałów, które obecnie nie mają planowych przyjęć, zabiegów, mają dużo mniej pacjentów, że ktoś do nas zadzwoni i sam zaproponuje, że przyjdzie, bo to u nas jest Sajgon i potrzebujemy wsparcia. Owszem mówi się o zakażeniach wśród personelu, ale tam gdzie ten pacjent z koronawirusem trafia anonimowo, przypadkowo, gdzie nie jest identyfikowany.

Dziękuję za rozmowę.