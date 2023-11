Ponad 750 zakażeń koronawirusem dziennie rejestrowano średnio w tym tygodniu w Polsce. To najwyższy dobowy przyrost nowych infekcji Covid-19 w naszym kraju od kwietnia. Lekarze z jednej strony przyznają, że zdecydowanie więcej osób niż w poprzednich falach pandemii choruje teraz łagodnie, a z drugiej strony zauważają, że coraz częściej zdarzają się także ciężkie przebiegi, gdy pacjenci potrzebują pomocy respiratora i zmagają się z ciężkim zapaleniem płuc. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz dotarł do danych, które pokazują, w których regionach jest teraz największe ryzyko zarażenia się Covid-19.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Współczynnik, który obrazuje, jak duże jest ryzyko infekcji, to tak zwany współczynnik R. Pokazuje on, ile osób zaraża średnio jeden zakażony koronawirusem.

W skali kraju, współczynnik R wynosi teraz 1,12. Tydzień temu było to 1,38.

Najwyższa wartość tego współczynnika jest w województwie warmińsko-mazurskim i wynosi 1,36, a najniższa w Małopolsce, tam wskaźnik R ma wartość 0,99.

Na Dolnym Śląsku wskaźnik R wynosi 1,14, w województwie łódzkim 1,05, w województwie lubuskim 0,32, na Mazowszu 1,07, w województwie świętokrzyskim 1,33, na Pomorzu 1,26, w Wielkopolsce 1,13, a w województwie lubelskim 1,06. Na Śląsku wartość współczynnika R to 1,06, na Opolszczyźnie 1,01, a na Podkarpaciu 1,05.

Cytat Najciężej chorują pacjenci już poważnie chorzy, najczęściej z innymi problemami takimi jak nowotwory płuc, nowotwory układu chłonnego, którzy mają zły stan zdrowia prof. Jerzy Jaroszewicz

W szpitalach w całej Polsce jest 118 osób zakażonych koronawirusem. Jesteśmy w sytuacji, w której niestety coraz więcej chorych trafia w ciężkim stanie do naszych oddziałów. Ja jestem nieco zdziwiony, bo znów zacząłem widzieć pacjentów, jak w roku 2022 i 2021. Używamy znów leków przeciwwirusowych, przeciwcytokinowych, tlenoterapii. Nie strasząc i nie wywołując niepokoju, widzę, że pacjenci trafiają w nieco cięższym stanie niż to było na początku tego roku - podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM specjalista chorób zakaźnych prof. Jerzy Jaroszewicz.

Gdy u pacjentów z Covid-19 zajęte są płuca, pojawiają się u nich duszności. Widzimy objawy zakażenia koronawirusem ze strony przewodu pokarmowego. Spektrum objawów, jakie daje teraz Covid-19, jest bardzo szerokie - dodaje prof. Krzysztof Tomasiewicz.

Kiedy do Polski dotrze nowa szczepionka covidowa?

Najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada do Polski dotrze nowa, zmodyfikowana szczepionka przeciwko koronawirusowi, dopasowana do wariantu Kraken. Prawo do niej w pierwszej kolejności mają mieć właśnie osoby z grup ryzyka, czyli pacjenci z obniżoną odpornością, wśród nich chorujący na nowotwory i przyjmujący leki immunosupresyjne, a także między innymi osoby po przeszczepach.

Do grup ryzyka należą też osoby w wieku 65+, kobiety w ciąży i pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają kontakt z zakażonymi koronawirusem.