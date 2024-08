Nowe warianty wirusa Covid-19 zaczęły się rozprzestrzeniać, co skłoniło służby medyczne wielu krajów do wydania ostrzeżeń, zwłaszcza dla uczestników imprez plenerowych, bo jak wiadomo takie warunki sprzyjają zakażeniu wirusami. Eksperci zauważają, że najnowszy wariant o nazwie FLiRT - w porównaniu do poprzednich odmian - ma zmienione białko kolczaste, co może sprawić że nie dość, że jego transmisja szybciej przebiega to jest bardziej oporny na dostępne szczepionki przeciw koronawirusowi.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Czym jest nowy wariant FLiRT Nazwa nowego wariantu FLiRT pochodzi od kombinacji nazw mutacji koronawirusa KP.3, KP.2 i KP.1.1. Dr Thomas Russo z University of Buffalo powiedział portalowi "Prevention" : To część rodziny Omicron. Są jak rodzeństwo. Jak objawia się wiariant FLiRT? Objawy nowego wariantu Covid-19, nie różnią się od symptomów z poprzednich mutacji wirusa. Należą do nich: Wysoka gorączka,

kaszel,

katar,

ból gardła,

bóle mięśni,

ból głowy,

duszność,

przewlekłe zmęczenie,

utrata smaku lub węchu.

GIS: szczytu zachorowań na Covid-19 można się spodziewać w październiku Według danych sanepidu, liczba zachorować na Covid-19 rośnie w Polsce od końca czerwca. Cytat Krążą nowe warianty i to jest główna przyczyna pojawienia się kolejnej fali zachorowań Dr Paweł Grzesiowski, GIS Główny inspektor sanitarny poinformował, że najwięcej zachorowań przypadnie na koniec września, w pierwszej połowie października. Spodziewamy się, że ten szczyt nastąpi właśnie wtedy. Oczywiście pewnym elementem, który może zaburzyć ten projektowany przebieg fali (zachorowań), jest 1 września i powrót dzieci do szkół i potem kolejna data - to jest początek października - powrót studentów do szkół wyższych - powiedział dr Paweł Grzesiowski. Zobacz również: Rośnie liczba osób zakażonych Covid-19

