"Nie ma mowy o obowiązku noszenia maseczek w związku z zakażeniami Covid-19" - poinformował Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski podczas spotkania z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą w Gorzowie Wielkopolskim.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Nie będzie nakazu noszenia maseczek

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski spotkał się z powiatowymi inspektorami sanitarnymi w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma mowy o wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek, ale nie powinny one zniknąć z działań prewencyjnych. Notujemy wzrost zachorowań na Covid - powiedział Grzesiowski.

"To wyraz zdrowego rozsądku"

Na spotkaniu wojewoda Marek Cebula zwrócił uwagę na problemy dotyczące szczepień obowiązkowych wśród lubuszan, a także na prewencję dotyczącą Covid-19.



Noszenie maseczek w punktach ochrony zdrowia, czy aptekach uważam za nasz obowiązek. To wyraz zdrowego rozsądku. Namawiam lubuszan do racjonalnego zachowania. Musimy się przygotować na to, że wirusy mutują i rozprzestrzeniają się w naszej populacji - komentował Cebula.



W samym województwie lubuskim od początku roku do 15 sierpnia odnotowano 2788 przypadków zachorowań na Covid-19. Hospitalizowano 102 osoby. Zmarło 9 osób, w tym 7 osób obciążonych innymi chorobami.

Ciągły wzrost zakażeń

Szczyt zachorowań spodziewany jest w drugiej połowie października, czyli w momencie rozpoczęcia nauki w szkołach i na uczelniach.



W codziennym raporcie resortu zdrowia wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 widoczny jest od początku lipca, kiedy dziennie przybywało ok. 60 przypadków zakażenia. Pod koniec lipca było to już ponad 200 przypadków. W sierpniu liczby te się podwoiły - do ponad 400 dziennie. 13 sierpnia nastąpił kolejny gwałtowny skok - do 820 nowych zakażeń i w sumie 1189 wszystkich przypadków zakażenia.



Liczby te dotyczą wyłącznie testów zleconych w szpitalach i przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma rejestru, który gromadziłby wyniki testów kupowanych przez pacjentów w aptekach i przeprowadzanych przez nich na własną rękę.