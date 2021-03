Zaburzenia pamięci i bóle głowy mogą być jednym z powikłań po zakażeniu koronawirusem. Właśnie o takich neurologicznych problemach, niekoniecznie związanych z zarażeniem Covid-19, będziemy mówić jutro w cyklu "Twoje Zdrowie".

Specjaliści przyznają, że u swoich pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, zaobserwowali między innymi problemy z zapamiętywaniem prostych informacji oraz dezorientację. Właśnie na takie powikłania w rozmowie z RMF FM zwraca uwagę konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii profesor Piotr Gałecki. Mam dwóch pacjentów na oddziale, którzy przechorowali Covid-19 i występują u nich falujące zaburzenia świadomości, występują okresy głębokich zaburzeń pamięci. Bezwzględnie jest to związane z przechorowaniem Covid-19, ale jest to dość nowe zjawisko - komentuje.

Czy ból głowy może być objawem zakażenia koronawirusem?

Ankieta Jak radzisz sobie z bólem głowy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak radzisz sobie z bólem głowy? Biorę tabletkę przeciwbólową 62% Staram się "przeczekać" ból 33% Idę do lekarza 5% Idę na spacer 0% Robię zimne okłady 0%

głosów: 21

Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko bólu głowy?

Lekarze przyznają, że- podkreśla profesor Wojciech Kozubski z Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Specjaliści podkreślają, że ryzyko wystąpienia bólu głowy zmniejszają ustabilizowany tryb życia i wysypianie się. Zalecany czas snu to siedem godzin. Do tego zalecam, aby nie pozostawać na czczo i nie pozostawać w atmosferze nadmiaru wrażeń: wrzasku, huku, świateł, intensywnych zapachów. To wszystko może sprzyjać wystąpieniu napadu migreny. Obserwuję, że napad migreny pojawia się nawet u pacjentek, które są w dobrym stanie zdrowia - dodaje profesor Wojciech Kozubski.

/ >>> TELE-DYŻUR EKSPERTA <<<



W środę możecie porozmawiać ze specjalistą neurologii.



W godzinach od 12:30 do 14:00 telefony będzie odbierać lek. Adam Cyrulik - kierujący oddziałem neurologicznym w krakowskim Szpitalu MSWiA.



Dzwońcie! 12 200 00 10. W środę możecie porozmawiać ze specjalistą neurologii.W godzinachtelefony będzie odbieraćDzwońcie!

Czym jest migrena? Czy można ją wyleczyć?

Migrena jest trzecią najczęściej występującą chorobą na świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią około 11% populacji. Choroba dotyczy 2-3 razy częściej dorosłych kobiet niż dorosłych mężczyzn.

Według badań:, a aż 85% osób cierpiących na migrenę przewlekłą to właśnie kobiety. Badania pokazały, że ataki migreny mogą mieć związek z wahaniami stężenia estrogenów oraz zmianami stosunku poziomu estrogenów do progesteronu. Miesiączka, ciąża i menopauza oraz stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i hormonalnej terapii zastępczej, mogą wpływać na występowanie migreny. U części chorych na migrenę pewną rolę mogą odgrywać między innymi czynniki genetyczne.

Cytat Migreny nie można wyleczyć, można ją zaleczyć, tak aby napady były rzadsze i słabsze. Trudno liczyć, aby zniknęły zupełnie

Jak leczyć ból głowy u dziecka?

- mówi profesor Wojciech Kozubski -- dodaje neurolog profesor Wojciech Kozubski.

Specjaliści przyznają, że dzieci również są narażone na ból głowy. Przede wszystkim córki matek z migreną mają większe ryzyko migreny. U dzieci zwykle unikamy leczenia profilaktycznego, zwalczamy bóle głowy lekami doraźnymi przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol. Tak robimy zwykle do momentu, gdy dziecko ma 15 lat. Niewiele więcej możemy zrobić, niestety - przyznaje profesor Wojciech Kozubski. Migrena u dzieci częściej obejmuje całą głowę niż połowę głowy, jak dzieje się w przypadku dorosłych. Napady u dzieci są krótsze, nie występują aż tak intensywne objawy towarzyszące takie jak mdłości, wymioty, nadwrażliwość na hałasy - podkreśla profesor Kozubski.