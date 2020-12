"Radzę sobie dosyć dobrze. Spaceruję i ćwiczę" - tak mówi Pan Edward, który przeszedł koronawirusa. 67-latek z Bolesławca na Dolnym Śląsku na ćwiczeniach na własną rękę jednak nie poprzestaje. Zdecydował się na wizytę u specjalisty we wrocławskim ośrodku dla osób z powikłaniami po COVID-19. O doświadczeniach związanych z chorobą z ozdrowieńcem rozmawiał reporter RMF FM Paweł Pyclik.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Paweł Pyclik, RMF FM: Jak wygląda teraz Pana życie? Jak Pan sobie radzi?

Pan Edward (67l.), ozdrowieniec: Radzę sobie dobrze, ale może dlatego że pomaga mi dużo ludzi. Żona jest farmaceutką. Ma kontakt ze służbą zdrowia. Na bieżąco mi pomaga. Od znajomych informację uzyskuję i też z mediów. Dowiedziałem się, że jest taki program we Wrocławiu. Wsiadłem w samochód i przyjechałem.

Czy wie Pan co Pan ma robić? Jak się odżywiać i ćwiczyć?

Właśnie tego nie wiem jak postępować dalej. Uważam, że mam kłopot z płucami. Chcę się dowiedzieć jak najwięcej. Jeżeli powiedzą mi jak mam ćwiczyć, co mam robić to sam dam radę. Jeżeli będzie trzeba zdecyduje się na przyjście do szpitala.

Czy ćwiczy Pan na własną rękę w domu?

Tak. Ja jestem po Akademii Wychowania Fizycznego. Wiem jak wyglądają ćwiczenia oddechowe i te ćwiczenia sobie robię. Unoszę ręce, mięśnie wdechowe się rozciągają. Biorę butelkę wody i dmucham. Czyli to co zmusza płuca do wysiłku. Robię też rozciąganie, przysiady, zgięcia. Także tych ćwiczeń jest dosyć dużo.

Czy to pomaga?

Na pewno mi trochę pomogło. Ja chorowałem dosyć mocno i przez miesiąc. Zachorowałem drugiego listopada. Trzeciego miałem wynik pozytywny. Od pierwszego grudnia zaczynam się ruszać. Spacery, ćwiczenia oddechowe. Z dnia na dzień coraz lepiej się czuję.

Jak Pańska choroba przebiegała?

Jak generalnie nie miałem innych chorób. Kiedyś miałem operację na bajpasy i na biodro. Przychodziłem bardzo ciężko koronawirusa. Bolały mnie stawy, bolał mnie kręgosłup, bardzo bolała mnie głowa. Miałem biegunkę i wysoką temperaturę. Chorowałem w domu.

Jakie powikłania ma Pan po koronawirusie?

Szybciej się męczę, oddech jest płytszy. Mam kłopot z wejściem na pierwsze piętro, a kiedyś takiego kłopotu nie miałem. Ciężko mi się oddycha. Stąd też właśnie się zdecydowałem przyjechać i sprawdzić co mi dolega.

Fragment broszury WHO „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19” / WHO /

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) broszurę "Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19". Znajdziesz w niej ćwiczenia, które pomogą Ci w powrocie do pełni zdrowia. A także informacje, na co zwracać szczególną uwagą podczas rekonwalescencji.



