4 miliony Polaków co roku cierpi z powodu grypy i chorób grypopodobnych, ale mniej niż 4 proc. szczepi się. Na świecie średnio co minutę umiera jedna osoba z powodu grypy, rocznie choroba uśmierca pół miliona ludzi - informuje organizator kampanii "Zaszczep się wiedzą".

Najłatwiej można powiedzieć, że przeciw grypie powinni szczepić się co sezon wszyscy, poza tymi osobami, które mają ogólne przeciwskazania do szczepień, w tym silne uczulenie na białko jajka kurzego powodujące wstrząs anafilaktyczny. Nie szczepi się dzieci do 6. miesiąca życia. Niestety, nadal szczepi się w Polsce mniej niż 4 proc. - podkreśla dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny, prezes warszawskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych.