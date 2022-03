Jak obecnie wykonuje się testy skórne?



Redakcja portalu „Twoje Zdrowie” odwiedziła jedną z krakowskich poradni alergologicznych, by sprawdzić, jak obecnie wyglądają testy skórne, a zwłaszcza ich odczytywanie oraz co lekarze sądzą o metodzie opracowanej przez naukowców z Politechniki Warszawskiej.



To są bardzo obiecujące badania, które mogą pomóc nam w diagnostyce w poradniach alergologicznych. W tym wypadku to nie oko ludzkie odczytuje wyniki testu, lecz oko kamery. Obecnie tzw. testy skórne punktowe przeprowadza się poprzez nałożenie na skórę przedramienia alergenu w postaci kropli, którą się przekłuwa, by uczulająca substancja mogła przedostać się głębiej do tkanki. Po 15 minutach, pielęgniarka mierzy średnice powstałego bąbla. Jeśli jest ona równa, bądź większa od 3 milimetrów to oznacza, że wynik jest dodatni, czyli pacjent jest uczulony na dany alergen np. kurzu, psa, kota. Z publikacji naukowców Politechniki Warszewskiej wynika, że zastosowana przez nich technologia pozwala na błyskawiczne odczytanie testu, bo rejestruje wczesną fazę zapalenia alergicznego, którą my nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Oczywiście maszyna nie zastąpi pielęgniarki ani lekarza, gdyż ten rodzaj badania wymaga uważnej obserwacji pacjenta, ponieważ w trakcie testowania, wprawdzie bardzo rzadko, ale mogą wystąpić ostre objawy alergiczne – komentuje prof. Ewa Czarnobilska z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która kieruje Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.