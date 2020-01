"Myślę, że coraz więcej osób odżywia się świadomie. Komponują posiłki, zwracają uwagę na składniki. Coraz więcej osób na swoim przykładzie widzi też, że takie odżywianie nie dość, że przynosi wymierne korzyści, to jeszcze wcale nie musi być drogie i czasochłonne" - mówi w rozmowie z Urszulą Gwiazdą dziennikarką RMF FM, Alicja Rokicka prowadząca blog Wegan Nerd, autorka książek o kuchni roślinnej. Jak podkreśla, jedzenie i komponowanie posiłków powinno być zabawą. "Nie chodzi o to, żeby całymi dniami zastanawiać się co zjemy, liczyć z ołówkiem w ręku makro i mikroskładniki i być niewolnikiem zdrowego stylu życia" - tłumaczy.

REKLAMA