Wielu z nas ma odczucie silnego głodu po mocnym treningu. Jak więc kontrolować to co jemy i jak rozkładać posiłki w ciągu dnia? Jaki jest sekret kontroli głodu? Płynie on z systematyczności, a nie ilości spożywanych posiłków. Powtarza się, że jedzenie 5 posiłków dziennie rozkręca metabolizm. Okazuje się, że jest to mit. Na metabolizm ma wpływ nie ilość posiłków, a ich skład oraz bilans energetyczny z całego dnia - mówi Ola Kiepura, trenerka RMF4RT Gladiators.

REKLAMA