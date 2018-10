​Wybór diety wpływa na działanie mózgu, a ten z kolei steruje wszystkimi fizjologicznymi procesami w naszym organizmie - przekonują naukowcy. To, co jemy, wpływa na pracę centralnego układu nerwowego, ale jest też odwrotnie; mózg nam podpowiada, co zjeść.



Food for thought to tytuł kursu online zrealizowanego przez naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Turyńskiego we Włoszech i Uniwersytetu Hohenheim w Niemczech. Wspólny projekt jest częścią działań Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, do której należy olsztyński instytut.

Dieta ma ogromny wpływ na mózg, który stanowi centralny układ nerwowy. Mózg kieruje faktycznie wszystkimi funkcjami naszego organizmu, stąd sygnalizuje nam zapotrzebowanie na szereg substancji odżywczych, które dostarczamy naszemu organizmowi w lepszej lub gorszej diecie. Stosując odpowiednią dietę, możemy zwiększyć albo obniżyć wydajność mózgu - powiedziała PAP prof. Monika Kaczmarek kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, jedna z twórczyń kursu.



Jak podała, wybory żywieniowe mają wpływ na wiele procesów zachodzących w naszym organizmie, począwszy od zwykłych czynności fizjologicznych aż po stany emocjonalne. Wiadomo od dawna, że gdy jest nam źle, to zajadamy stres. Gdy zjemy czekoladę, nasz nastrój się poprawia; jest nam miło i przyjemnie. Poprzez zachowanie odpowiedniej diety możemy również utrzymać naszą płodność, gdyż to, co jemy wpływa na gospodarkę hormonalną regulowaną na poziomie centralnego układu nerwowego.

Co ciekawe, dieta i nastrój matki karmiącej może mieć też wpływ na potomstwo. Szereg hormonów, również tych uwalnianych podczas stresu, znajduje się w mleku matki i może wpływać na stan zdrowia dziecka. Nie do przecenienia jest jednak mleko matki, która przekazuje w nim immunoglobuliny, aby zapewnić rozwój odporności u swojego malucha - wyjaśniła prof. Kaczmarek.

Wskazała, że sposób odżywiania może mieć także wpływ na profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych. Natomiast nieprawidłowości w odżywianiu mogą przejawiać się w różnego rodzaju schorzeniach, jak bulimia czy anoreksja.

Stosunkowo nowym schorzeniem jest ortoreksja, czyli obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności. Osoby dotknięte ortoreksją unikają spożywania określonych pokarmów, a czasami również określonych sposobów przygotowania żywności (np. smażenia), uważając, że są one szkodliwe dla zdrowia. Wybór zdrowych produktów i sposób przygotowywania dań determinuje całe ich życie.

Te i inne aspekty odżywiania poruszane będą na kursie online food for thought, który jest zamieszczony na platformie FutureLearn (https://www.futurelearn.com/courses/food-for-thought).

Jest on już otwarty na zapisy dla każdego internauty. Przez pięć tygodni wiedza na temat mózgu i pożywienia zostanie przekazana w serii kilkuminutowych filmów, quizów, artykułów czy paneli dyskusyjnych.

Aby wziąć udział w kursie, należy utworzyć darmowe konto na platformie i czekać na powiadomienie o rozpoczęciu kursu.

