Pięć posiłków dziennie, bogatych w owoce i warzywa. To zalecenia naukowców na czas epidemii koronawirusa. "Odpowiednią dietą możemy wzmocnić naszą odporność" - przekonuje profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skoro nie ma leków ani szczepionki na Covid-19, powinniśmy wzmocnić nasz organizm odżywiając się w odpowiedni sposób. Immunolodzy apelują, żeby skorzystać z diety roślinnej, jeść owoce i warzywa. Mają oczywiście rację, ale mamy przednówek, jest niewiele świeżych owoców i warzyw. Jestem zaskoczona tym, że wiele osób w sklepach wykupuje makaron. Moim zdaniem powinni wykupować mrożone warzywa i owoce. Przez mrożenie utrata witamin jest minimalna, skorzystajmy z tego bogactwa. Myślę o mrożonych truskawkach, malinach, borówce - wymienia profesor Iwona Wawer.

Dieta dla seniorów

Naukowcy przekonują, żeby w czasie epidemii koronawirusa zwiększyć spożywanie witaminy C i witaminy D. Apelowałabym o stosowanie witaminy D, bo wiele czasu spędzamy w mieszkaniu, mamy mniejszy niż zwykle dostęp do słońca. Lekarze polecają przynajmniej 500-1000 miligramów witaminy C i 2 tysiące jednostek witaminy D - dodaje profesor Iwona Wawer. Musimy pamiętać, że żadne składniki zawarte na przykład w jagodach nie zabijają wirusa. Mamy jednak wyniki potwierdzone w badaniach na komórkach, że jest wiele substancji, które hamują rozwój wirusa, powstrzymują rozprzestrzenianie się infekcji. Znam wyniki badań dotyczących czarnego bzu. Czarny bez, aronia, imbir, czosnek, cebula działają w takich sposób. Polska jest często potentatem w produkcji takich produktów, nie musimy czekać, aż one przypłyną - przekonuje profesor Iwona Wawer. Seniorzy powinni suplementować witaminę D, dbać o witaminę C w swojej diecie. Starsze osoby dobrze pamiętają też czasy, gdy produkty takie jak sok z czarnego bzu czy sok z malin były bardzo popularne, wręcz powszechnie ich uważano. Podkreślam, że nasza odporność zaczyna się w jelitach, dlatego wskazane są probiotyki. Warto sięgnąć po kefir, jogurt albo po prostu kupić probiotyk w aptece - podkreśla profesor Iwona Wawer.