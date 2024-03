Noszenie podkładu do twarzy podczas ćwiczeń zmienia wielkość porów i późniejsze wydzielanie sebum, co może mieć wpływ na zdrowie skóry – informuje "Journal of Cosmetic Dermatology". Badania przeprowadzili amerykańscy naukowcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Badania, o wyniku których napisało czasopismo "Journal of Cosmetic Dermatology", przeprowadził dr Sukho Lee z Texas A&M University w San Antonio (USA) i jego współpracownicy. Na czym polegały badania? Uczestniczyło w nich 43 studentów (20 mężczyzn i 23 kobiety). Najpierw umyli oni twarze odpowiednim środkiem oczyszczającym, a następnie naukowcy zmierzyli parametry skóry na różnych obszarach twarzy, w tym wielkość porów i produkcję sebum. Sebum to tzw. łój skórny, który jest produkowany w celu zwiększenia miękkości skóry i włosów. Kolejnym etapem było nałożenie na twarze wszystkich uczestników i uczestniczek pojedynczej warstwy podkładu - w zależności od ich wyboru - na czoło lub na policzki. Później biorące udział w badaniu osoby przeprowadziły umiarkowany, 20-minutowy trening, składający się z biegania na bieżni przez 5 minut z prędkością 3 mil (4,8 kilometra) na godzinę, przez 10 minut z prędkością 6,4 kilometra na godzinę i przez 5 minut z prędkością 8 kilometrów na godzinę. Mniejsza ilość sebum Powtórzone po treningu pomiary parametrów skóry wykazały, że ilość sebum w obszarach, na które nałożono podkład była mniejsza w porównaniu z obszarami bez makijażu. Jednocześnie znacznie wzrósł rozmiar porów skóry w obszarach bez podkładu, podczas gdy nie zaobserwowano znaczącej zmiany w obszarach z makijażem. Sugeruje to, że podkład mógł ograniczać naturalne rozszerzanie się porów podczas ćwiczeń, zapobiegając wydzielaniu się sebum i potu, które nawilżają i chłodzą skórę. Naukowcy nie ocenili, czy zmiany te były powiązane z jakimikolwiek problemami skórnymi. Naukowcy o szkodliwym wpływie na skórę makijażu podczas ćwiczeń Zdaniem autorów to przykład szkodliwego wpływu makijażu podczas ćwiczeń - zatyka on pory skóry, utrudniając wydzielanie sebum. Nie jest jasne, jaka jest optymalna ilość sebum - zbyt duże wydzielanie powoduje trądzik, natomiast zbyt małe - podrażnienie skóry. Zdaniem autorów, noszenie podkładu podczas wysiłku fizycznego może nie mieć dużego wpływu na większość osób wykonujących stosunkowo krótkie treningi, jednak nie są znane jego następstwa w przypadku ćwiczeń wytrzymałościowych. Dlatego kolejnym etapem badań mają być następstwa dłużej trwających ćwiczeń. Zobacz również: Tusk do rolników: Będę miał coś poważnego do zakomunikowania

