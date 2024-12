6,6 tysięcy zwolnień lekarskich dla osób, które nadużyły alkoholu, wystawiono w ubiegłym roku – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Liczba takich świadczeń wzrosła w ostatnich latach, mimo że przez pierwsze dni L4 nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego.

Lekarz stwierdzający niezdolność pacjenta do pracy w wyniku nadużycia alkoholu powinien na zwolnieniu zamieścić. Wtedy za pierwsze pięć dni nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Mimo to liczba wystawionych L4 rośnie.

Tylko na Opolszczyźnie do ZUS-u wpłynęło 238 takich zwolnień, co w skali kraju wyniosło 3,6 proc. ogółu. Tyle samo zaświadczeń lekarze wystawili w województwie podkarpackim, a najmniej w lubuskim - 103. Tymczasem od początku roku do końca października do placówek ZUS w regionie wpłynęły już 302 zwolnienia z racji nadużycia alkoholu, czyli 3,8 proc. wszystkich w Polsce.

Kto idzie na chorobowe z powodu alkoholu? Kluczowy jest wiek i płeć

W 2023 roku wśród zwolnień z kodem C najwyższy odsetek - 62 proc. - stanowiły zwolnienia dla osób między 30. a 49. rokiem życia. W tej grupie wiekowej najczęściej wystawiano je mężczyznom w wieku 40-44 lata (18,7 proc.) i kobietom w wieku 30-34 lata (22,3 proc.).

W ubiegłym roku w całym kraju Polsce lekarze wystawili 6,6 tys. takich zaświadczeń. To 7,6 proc. więcej nić w 2022 roku.

W minionym roku najwięcej, bo 36,4 proc. zwolnień lekarze wystawili na okres od jednego do pięciu dni.

Dane od stycznia do października 2024 r. wskazują, że liczba zaświadczeń lekarskich z kodem C to 8 tysięcy, czyli więcej niż w latach 2022 i 2023.