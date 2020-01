Bezpłatne materiały edukacyjne dla małych pacjentów trafią na oddziały pediatryczne w całej Polsce. To część rozpoczętej właśnie akcji pod hasłem "Paczka Puszatka". Organizują ją Naczelna Rada Lekarska i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Do najmłodszych pacjentów trafią m.in. zeszyty i tablice / Michał Dobrołowicz / RMF FM

To są zeszyty, wycinanki, kolorowanki, tablice do nauki liczenia i czytania. Chcemy wspomóc edukację dzieci w szpitalach, w których nie ma nauczycieli - tłumaczy jeden z organizatorów akcji Jerzy Garlicki, dyrektor WSiP.

Puszatek jest kolorowy i wesoły. Czasami zielony, czasami fioletowy, w zależności od nastroju - opowiadają w rozmowie z reporterem RMF FM mali pacjenci Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ulicy Kopernika w Warszawie. Puszatek to przytulaczek. Dzięki przytulani dzieci odczuwają większe zaufanie do obcych osób, które spotykają na oddziale. Te osoby to lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant - podkresla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM



Materiały, które trafią do szpitali są przeznaczone dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat.

Dyrektorzy szpitali, którzy chcą otrzymać bezpłatne materiały mogą do 19. stycznia zgłosić się do WSiP (Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych).