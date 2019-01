Wyjątkowa operacja usunięcia tarczycy została wykonana w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Jak podają medycy z tej placówki, jest to pierwszy zabieg w Polsce, w którym wykorzystano naturalną przestrzeń pomiędzy zębami a wargą, żeby wprowadzić narzędzia chirurgiczne i wyciąć gruczoł z guzem.

Największą wartością zabiegu, który był wykonany u nas, jest to, że zabieg był rzeczywiście bezpieczny i wykonany szybko - mówi doktor Paweł Ptaszyński z łódzkiego CKD. Pacjentka już następnego dnia mogła opuścić szpital. A co jeszcze bardzo ważne, ten zabieg nie zostawia blizny. W Polsce wykonuje się bardzo dużo operacji endokrynologicznych. Są one u nas na 4. miejscu i dlatego zdecydowaliśmy się zastosować tę technikę właśnie przy operacji tarczycy - dodaje profesor Lech Pomorski z CKD. W niektórych kulturach - szczególnie wschodnich - blizna dla kobiety jest czymś, czego nie powinno być; jest czymś co przynosi ujmę. Stąd ta technika rozwinęła się i jest stosowana głównie w krajach azjatyckich. W Europie również wchodzi do użycia. Zabiegi metodą przez naturalne otwory ciała często wykonuje się na przykład w Tajlandii. Z naszej wiedzy wynika, że do tej pory nikt nie próbował tego robić w Polsce - dodaje profesor.

Pacjentka po zabiegu czuła się bardzo dobrze. Przyznawała, co prawda, że odczuwa pieczenie, pewien dyskomfort w miejscu, gdzie wprowadzono narzędzia operacyjne, ale brak blizny na szyi i szybkie opuszczenie szpitala w pełni rekompensowały pewien dyskomfort.

Zrobiłam to może trochę nieświadomie - przyznaje z uśmiechem pani Helena Błaszków. Chciałam zrobić coś dla przyszłych pokoleń. Mam świadomość tego, że to przełom w operacyjnym leczeniu tarczycy - tłumaczy.

Guza tarczycy wykryto w badaniu USG. Teraz pacjentka będzie czekać na wyniki i dalsze leczenie. Operacje tarczycy robione dotychczasowymi metodami, zostawiają szpecącą, widoczną bliznę na szyi.