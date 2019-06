Będzie więcej kontroli salonów piękności i zakładów fryzjerskich. To założenie nowego rozporządzenia przygotowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Powód to wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby. Problem wystąpił między innymi wśród klientów takich punktów.

Będzie więcej kontroli salonów piękności i zakładów fryzjerskich / Konrad Kalbarczyk / PAP

Plan zakłada kontrolę ponad 50 tysięcy salonów odnowy i studiów tatuażu w całej Polsce. W pierwszej kolejności sprawdzone będą między innymi punkty kosmetyczne działające na tak zwanych wyspach w centrach handlowych. Tam nie ma dostępu do bieżącej wody i do sanitariatów. To stwarza zagrożenie epidemiologiczne - podkreśla w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.



Najszybciej kontrolowane mają być też punkty które do sanepidu zgłoszą ich klienci, którzy zauważą brak sterylizacji narzędzi albo wielokrotne używanie jednorazowego sprzętu.



Higiena ponad wszystko

Zwróćmy uwagę, czy salon, do którego idziemy jest czysty, a do tego, jak ubrana jest kosmetyczna, czy personel ma fartuch, czy przed zabiegiem umyła ręce i założyła rękawiczki - podkreśla profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Spróbujmy ocenić profesjonalizm osoby, która przeprowadza zabieg, a także to, czy sprzęt jest czysty, czy nie ma na nim kurzu. Ważne jest także to, aby kosmetyczka przeprowadziła z nami wywiad, zapytała o to, po jakie leki sięgamy. Spójrzmy też, gzie składowane są igły po tatuażu, czy są odpowiednie pojemniki, czy kosze są właściwie oznakowane. To pokaże nam, czy salon spełnia wymogi kosmetyczne - dodaje profesor Walecka.



Według ekspertów, naszą uwagę powinna zwrócić też cena usługi. Jeżeli wypełnianie ust kosztuje 150-200 złotych, powinno wzbudzić to naszą czujność. Pamiętajmy, że sam wypełniacz kosztuje dużo więcej. Tak niska cena pokazuje, że usługa nie będzie wykonana profesjonalnie. Średnia cena wypełniania ust, w zależności od preparatu, to 1100-1200 złotych. Cena zależy też od tego, czy taką usługę wykonujemy w dużym mieście, czy w małej miejscowości - podkreśla dermatolog.