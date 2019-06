Dwa tygodnie polscy pacjenci będą musieli poczekać na to, by aptekach pojawił się preparat Euthyrox N. Podmiot odpowiedzialny, czyli firma farmaceutyczna Merck poinformowała Ministerstwo Zdrowia o czasowym braku dostępności tego popularnego preparatu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Producent leku poinformował jednocześnie, że produkt na polskim rynku będzie znów dostępny pod koniec czerwca, kiedy to do kraju dotrze partia 843 360 opakowań leku o różnej sile. Obecnie czeka ona, według zapewnień firmy, na zwolnienie do obrotu w niemieckiej fabryce producenta.

Z wyjaśnień firmy wynika, że zaistniała sytuacja to efekt wzrostu zapotrzebowania, jaki obserwowany jest w Europie, a także niewystarczających mocy produkcyjnych, które mogłyby pokryć rosnące potrzeby.

Firma podkreśla, że w pierwszych dniach czerwca firma zwolniła na rynek ponad 100 tysięcy opakowań leku o mocy 100 mg, a w kolejnych dniach spodziewać się można zwolnienia kolejnych 300 tysięcy opakowań leku w 6 innych dawkach.

Euthyrox N to hormon, który jest stosowany do zapobiegania nawrotom po chirurgicznym usunięciu wola obojętnego. Jest też podawany pacjentom, którzy mają niedoczynność tarczycy.