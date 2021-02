Słodkie, tłuste, tuczące i smaczne… pączki. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie, zwłaszcza dziś, w Tłusty Czwartek zadawane sobie, przez wielu, zapewne często. Niestety w życiu, to co pyszne i słodkie, często jest też niezdrowe. Jak zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli o pączkach w dniu ich święta.

Pączki. Jeść czy nie jeść? / Pixabay

Zacznijmy od tego, że pączek pączkowi nie jest równy. Wszystko zależy od sposobu smażenia/pieczenia, ilości i tego, z czego zrobione jest nadzienie, a także polewa. Przyjąć należy, że średnio tradycyjny lukrowany donat to ponad 400 Kcal. A zakładając, że dziś Kowalski i Kowalska zjedzą po kilka sztuk, od liczby kalorii w sumie, włos na głowie się jeży.

Nie chcemy wam jednak odbierać przyjemności i nie będziemy namawiać do niejedzenia tych pysznych, okrągłych przysmaków. W internecie roi się od przepisów na "nietuczące pączki" i dietetyczne donaty. W recepturach ich przygotowania, tradycyjny cukier zastępują słodziki, którym właśnie dzisiaj, w tym miejscu chcemy się bliżej przyjrzeć.

Te najpopularniejsze, dostępne na rynku to ksylitol, stevia, erytrol. Od lat z powodzeniem używane (nie wszystkie) w przemyśle cukierniczym w wersji light. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że są słodkie, ale różnią się między sobą, choćby pochodzeniem a także ubocznymi skutkami spożywania.

Ksylitol a zwykły cukier

Ksylitol to inaczej cukier brzozowy. Nazywany tak, bo pierwotnie właśnie z kory brzozy pozyskiwano ten słodki dodatek (dziś pozyskuje się go z kukurydzy).

Wygląda jak cukier, sypki, biały, w drobnych kryształkach, ale według badań jest aż o 40 procent mniej kaloryczny. Bezpiecznie mogą go używać diabetycy i osoby z zaburzoną tolerancją glukozy. Bez problemu zastępuje cukier w kuchni, bo słodzi praktycznie tak samo a niektóre testy udowodniły, że nie powoduje próchnicy. Czy do przygotowania fit pączków się nadaje? Jak najbardziej.

Ale do tej beczki słodkości dodać musimy niestety łyżkę dziegciu. Regularne spożywanie ksylitolu może powodować nadprodukcję gazów i nasilać biegunki. Ksylitol, o ile w miarę bezpieczny dla ludzi, jest prawdziwą trucizną dla psów! U naszych czworonożnych przyjaciół powoduje nieodwracalne uszkodzenie wątroby.

TEST SŁODKOŚCI: 1 łyżeczka cukru= 1 i ¼ łyżeczki ksylitolu

Stewia nie do pączków

Innym, dostępnym na naszym rynku słodzikiem jest Stewia. To kolejny bardzo znany dietetykom i osobom odchudzającym się zamiennik. Podobnie jak ksylitol, pochodzenia roślinnego. Bezpieczna dla diabetyków i osób z problemami tolerancji glukozy.

Zaletą stewii jest jej całkowita bezkaloryczność, i praktycznie zerowy indeks glikemiczny. Nieznane są póki co negatywne skutki jej stosowania. Ale panie/panowie lubiący spędzać czas w kuchni wiedzą, że to zdecydowanie inna forma słodzenia. Stewia nie jest bowiem najlepszym zamiennikiem do pieczenia ciast, bo nie zachowuje się jak cukier. Nie przechodzi procesu fermentacji, dlatego nie zrobicie z jej pomocą klasycznych pączków. Jest natomiast dwukrotnie od cukru słodsza.

TEST SŁODKOŚCI: 1 łyżeczka cukru=1/2 małej tabletki stewii

Erytrol dla cukrzyków

Do przygotowania nietuczących pączków idealnie sprawdzi się także erytrol. Wyglądem przypomina cukier, ale cechuje go niska kaloryczność oraz indeks glikemiczny równy zeru. Erytrol polecany jest zatem osobom z zaburzeniami trawienia glukozy i cukrzykom, którzy mają ochotę na słodki dodatek do kawy w Tłusty Czwartek. Używany jest także w profilaktyce próchnicy. Nie ma natomiast dowodów na negatywny wpływ erytrolu na nasze zdrowie, ale podobnie jak inne produkty, w nadmiarze może szkodzić. Jeśli zjemy go za dużo, lub będziemy jadać zbyt często, może wywołać ból brzucha, wzdęcia czy biegunkę.

TEST SŁODKOŚCI: 1 łyżeczka cukru=1 i ¼ łyżeczki erytrolu



Warto spróbować

Syrop klonowy, czyli narodowe dobro Kanadyjczyków, staje się w Polsce coraz bardziej popularny i coraz chętniej stosowany zamiast cukru. Jak nazwa wskazuje, pozyskuje się go pni klonów, jak klasyczną żywicę. Bardzo słodki, gęsty ulepek jest mniej kaloryczny niż tradycyjny cukier, ale ponieważ indeks glikemiczny IG =65, nie jest polecany w diecie bezcukrowej.

Mniej znany nad Wisłą jest syrop daktylowy. O podobnej konsystencji i kolorze co klonowy, ale dużo bardziej słodki, także od tradycyjnego białego cukru. Syrop daktylowy ma dość wysoki indeks glikemiczny (IG=70), dlatego osoby chcące jeść dietetycznie, powinny go unikać.

Cukrowe zamienniki, eko, fit i light, to trwająca od lat rewolucja na rynku. Producenci prześcigają się w marketingu i przekonywaniu klientów, że ich produkt, ich słodzik, jest najzdrowszy. Powszechnie wiadomo jednak, że diabeł tkwi w szczególe, dlatego wybierając zamiennik cukru, decydując się na wprowadzenie go do naszego jadłospisu, czytajmy etykiety i składy.

Pamiętajmy, że pączki, to nie tylko cukier, ale także mąka, drożdże, jaja i tłuszcz. Siegajmy dziś po nie, ale z umiarem. Jutro w naszej osiedlowej cukierni też będą dostępne ;)

SMACZNEGO!