Tańsze dwie popularne insuliny długodziałające i droższa część preparatów dla alergików. To najważniejsze zmiany w nowej liście leków refundowanych, która weszła w życie wraz z początkiem maja. Nasz dziennikarz przeanalizował, jakie są najważniejsze zmiany dla pacjentów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ważna zmiana dotyczy cen dwóch popularnych insulin długodziałających dla chorych na cukrzycę, które wróciły do poziomu sprzed marcowych podwyżek. Dzięki temu pacjenci zapłacą za opakowanie odpowiednio o 40 i o 27 złotych mniej niż ostatnio. To efekt między innymi naszych interwencji w tej sprawie.

PISALIŚMY O SZCZEGÓŁACH NASZEJ INTERWENCJI W SPRAWIE CEN LEKÓW: ​Nowa lista leków refundowanych: Chorzy na cukrzycę zapłacą mniej

Największe obniżki cen dotyczą następujących leków:

Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) - o 196,80 zł,

Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) - o 41,31 zł,

Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) - o 27,54 zł.

Na nowej liście pojawiły się też nowe leki. Chodzi o dwa preparaty dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i dwa leki dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego - wymienia w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Jedna z nowości na nowej liście leków refundowanych to także Dieta eliminacyjna mlekozastępcza - mieszanka elementarna dla niemowląt i dzieci, produkt Blemil plus Elemental firmy Laboratorios Ordesa Sl.

TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY NA TEMAT NOWEJ LISTY LEKÓW REFUNDOWANYCH

Pacjenci od dzisiaj dopłacają mniej do 309 opakowań leków, a do 325 więcej. Największa podwyżka, o ponad 450 złotych za opakowanie, dotyczy preparatu-szczepionki dla alergików uczulonych na roztocza kurzu domowego. Specjaliści podpowiadają, by pacjenci pytali farmaceutów i lekarzy o dostępne tańsze zamienniki preparatu, który podrożał.

Największe podwyżki cen dotyczą następujących leków: