12,5 miliarda złotych trafi w tym roku na leczenie pacjentów onkologicznych w Polsce - ustalił reporter RMF FM. W Faktach sprawdzamy dziś na co konkretnie zostaną wydane te pieniądze. To echa ostatnich wydarzeń w Sejmie. Przypomnijmy: posłowie - wbrew apelowi opozycji - zdecydowali, by 2 miliardy złotych przeznaczyć na media publiczne, a nie na dofinansowanie służby zdrowia i walkę m.in. z chorobami nowotworowymi.

Wnętrze Zakładu Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii / Marcin Onufryjuk / PAP

Z kwoty 12,5 miliarda złotych 1,5 miliarda to wydatki na inwestycje, np. rozbudowę oddziałów. 11 miliardów przeznaczonych zostanie przede wszystkim na leczenie w szpitalach, w tym chemioterapię i radioterapię, a także na rehabilitację pacjentów i na programy profilaktyczne. Niespełna jedna szósta tej kwoty, czyli prawie 2 miliardy to pieniądze rocznie przeznaczane na refundację nowych terapii.

W tym obszarze, jak podkreślają eksperci, potrzeby są wciąż ogromne. Z danych Oncoindexu, który mierzy dostęp polskich pacjentów z nowotworem do nowoczesnego leczenia, wynika, że w naszym kraju refundowanych nie ma wciąż 44 ze 100 jeden terapii rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.

Do obliczenia aktualnej wartości Oncoindexu autorzy tego wskaźnika wykorzystują 101 terapii lekowych, które występują w międzynarodowych wytycznych leczenia chorób nowotworowych.

Aktualne wnioski są następujące:

- 44 (czyli 43,5%) jest nierefundowanych w Polsce,

- 34 (czyli 33,7%) jest refundowanych, ale z ograniczeniami nie mającymi podstaw medycznych,

- 23 (czyli 22,8%) jest refundowanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

TU MOŻESZ SPRAWDZIĆ, DO KTÓRYCH NOWOCZESNYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH MAJĄ DOSTĘP POLSCY PACJENCI

Potrzeby w zakresie dostępu do nowoczesnych terapii - według ekspertów - będą coraz większe. Już teraz w Polsce mieszka ponad milion osób, które w ciągu ostatnich piętnastu lat usłyszały diagnozę onkologiczną.

Dodatkowe pieniądze na Strategię Onkologiczną

Dodatkowe pieniądze rząd planuje przeznaczyć na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej. Ustawa budżetowa przyjęta przez Sejm w ostatni piątek zakłada dodatkowe pieniądze przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030". Jak można przeczytać w oficjalnych dokumentach, "planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Strategii w poszczególnych latach wynoszą: 250,3 mln zł w 2020 r., 451,2 mln zł rocznie w latach 2021-2023 oraz 501,5 mln zł rocznie w latach 2024-2030".

Narodowa Strategia Onkologiczna zawiera m.in. dostęp do profilaktycznych szczepionek przeciwko wirusowi HPV. Specjaliści z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podkreślają, że kobieta poddając się szczepieniu przeciw HPV zmniejsza o 70 proc. ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy oraz o 90 proc. ryzyko rozwoju brodawek narządów płciowych dodatkowo zmniejsza ryzyko rozwoju stanu przedrakowego szyjki macicy. Ten wirus wywołuje nie tylko raka szyjki macicy, ale także raka prącia, sromu, pochwy, odbytu, jamy ustnej i krtani. Szczepionka jest najskuteczniejsza w grupie dziewcząt i kobiet. Tego typu preparaty przeciw HPV są stosowane w ponad 80 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii jako jeden z podstawowych elementów profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych nowotworów wywoływanych przez wirusy HPV.



Kluczową rolę w realizacji celów Narodowej Strategii Onkologicznej ma pełnić Agencja Badań Medycznych. Strategia zakłada, że do końca 2024 roku zwiększy się odsetek pacjentów onkologicznych biorących udział w badaniach klinicznych z 4 do co najmniej 6 proc., a do końca 2029 r. odsetek zostanie zwiększony do poziomu 8 proc. Strategia zakłada, że do 2024 r. zwiększy się dwukrotnie liczba pacjentów onkologicznych uczestniczących w Polsce w badaniach wczesnych faz oraz zwiększy się liczba funkcjonujących w Polsce ośrodków badań wczesnych faz. Dzięki tym zmianom z nowoczesnych terapii korzystać ma większa niż do tej pory grupa pacjentów.

Coraz więcej zachorowań na nowotwory

Liczba chorych na raka w Polsce będzie rosnąć. Według części ekspertów, już w 2025 roku nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. W tej chwili zajmują drugie miejsce, po schorzeniach układu krążenia.

W Polsce jest coraz więcej kobiet chorujących na raka piersi, ta liczba będzie rosnąć z pewnością. Główny powód to fakt, że Polki coraz później decydują się na ciąże i macierzyństwo. To czynnik ryzyka nowotworu piersi. Ten trend obserwujemy w wielu krajach zachodniej Europy - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z warszawskiego Centrum Onkologii.

ZOBACZ ROZMOWĘ M.IN. O PROGNOZACH DOTYCZĄCYCH ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY W POLSCE

W Polsce na przestrzeni 30 lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie, a choroby onkologiczne obecnie powodują w Polsce 27 proc. zgonów mężczyzn oraz 24 proc. zgonów kobiet.