Główny Inspektorat Sanitarny, w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności, poinformował w poniedziałek o wycofaniu z obrotu partii produktu "Ser Koryciński swojski naturalny, ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego".

Wycofana partia produktu Ser koryciński swojski naturalny, dojrzewający / GIS / Internet





Powodem jest wykrycie bakterii Listeria monocytogenes w trakcie badań urzędowych w trzech z pięciu badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Wycofaniu podlega partia produktu "SER KORYCIŃSKI SWOJSKI NATURALNY, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego".



Producent: Zarzeccy Sp. z o.o., 16-140 Korycin, Mielniki 19, Wet. Nr Ident. 20117216. Dystrybutorem jest Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne



Data produkcji: 01.06.2020. Data produkcji jest jednocześnie numerem partii. Termin spożycia do 01.07.2020



Państwowa Inspekcja Sanitarna bezzwłocznie po uzyskaniu dyskwalifikujących partię wyników badań poinformowała dystrybutora produktu - Lidl sp. z o.o. sp. k. i inspekcję weterynaryjną właściwą do kontroli producenta.



GIS podał, że firma Lidl niezwłocznie po otrzymaniu informacji zadecydowała o rozpoczęciu procedury wycofania z rynku przedmiotowego artykułu. Inspekcja weterynaryjna rozpoczęła kompleksową kontrolę w zakładzie produkcyjnym.



Konsumenci powinni sprawdzić, czy mają wskazaną partię produktu. Produkt z tej partii należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony.