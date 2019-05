12 kar na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych nałożył Główny Inspektorat Sanitarny od marca ubiegłego roku na właścicieli solariów. To efekt działania tak zwanej ustawy solaryjnej. Wprowadziła ona zakaz korzystania z łóżek do opalania między innymi przez osoby niepełnoletnie.

"Ustawa solaryjna" wprowadziła między innymi zakaz korzystania z łóżek do opalania przez osoby niepełnoletnie / Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Wygląda na to, że ustawa dała wymierne efekty. Skontrolowano trzy czwarte solariów, 12 kar to znikomy procent. Możemy powiedzieć, że dzieci nie korzystają z solariów, a do tego w punktach z łóżkami do opalania pojawiły się ostrzeżenia o szkodliwym promieniowaniu - podkreśla profesor Piotr Rutkowski, onkolog i jeden z inicjatorów wejścia w życie takiej ustawy.

Kategorycznie odradzamy korzystania z solariów. O tej porze roku pacjenci mówią, że chcą kondycjonować skórę przed urlopem. Pamiętajmy, że to potężne dawki promieniowania. Jedna ekspozycja na solarium odpowiada całemu dniu spędzonemu na plaży, na przykład na Majorce. Pacjentki często nie zakrywają oczu i mają w związku z tym zwiększone ryzyko zachorowania choćby na czerniaka gałki ocznej - dodaje profesor Grażyna Kamińska-Winciorek z Instytutu Onkologii w Gliwicach.

"W pochmurny dzień też docierają do nas promienie słoneczne"

Eksperci podkreślają, że nie ma alternatywy dla solarium. Pamiętajmy, że nawet w dzień pochmurny tylko 30 procent promieniowania UV jest zatrzymywane przez chmury. Reszta dociera do nas, przez szyby okienne i przez chmury. Jesteśmy stale narażeni na działanie promieniowania UV, które jest stałe o każdej porze dnia. Ultrafiolet działa mocniej w miejscach, gdzie jest dużo szyb i szkła, bo promienie odbijają się. W mieście, w gorący dzień nie warto przechadzać się bez filtra ulicami - dodaje profesor Grażyna Kamińska-Winciorek.

Obecnie czerniak to najczęściej występujący nowotwór u osób w wieku 24-40 lat, jednocześnie najbardziej agresywny. Jednak styl życia i stosowanie bardzo prostych zasad profilaktyki pozwala w dużym stopniu ograniczyć ryzyko zachorowania.

Z doświadczeń lekarzy wynika, iż wielu Polaków zabezpiecza się przed promieniowaniem UV tylko podczas urlopów, na plaży. Nie stosują się do zasad ochrony przed czerniakiem w innych sytuacjach, kiedy przebywają na słońcu poza urlopem. Dotyczy to także ochrony dzieci. Tymczasem na szkodliwe promieniowanie UV jesteśmy narażeni zawsze, gdy przebywamy na słońcu w słoneczny lub letni dzień.

Jak chronić się przed promieniowaniem UV? Oto kilka ważnych zasad:

Użyj kremu z filtrem UV

Włóż czapkę na głowę

Unikaj aktywności na słońcu między godz. 10 a 14

Wybieraj koszulki z rękawem

Chroń oczy okularami z filtrem UV

Obserwuj, czy na Twojej skórze nie pojawiły się nowe znamiona lub stare uległy zmianie.



Wczesne rozpoznanie czerniaka daje aż 97 proc. szans na całkowite wyleczenie. Czerniak jest jednym z najłatwiejszych do zdiagnozowania nowotworów, ponieważ rozwija się na powierzchni skóry, najczęściej na odsłoniętych częściach ciała. Może powstawać na skórze wcześniej niezmienionej lub w zakresie istniejących już znamion.