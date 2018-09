Szpitale jednoprofilowe nie będą musiały posiadać już punktów nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Z kolei szpitale ogólnopolskie w sieci szpitali - jeśli mają SOR - mają także świadczyć usługi nocnej i świątecznej pomocy. Takie zmiany w sieci szpitali planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

To pierwszy krok do planowanej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zmiany. Obok SOR-u zawsze ma funkcjonować nocna i świąteczna pomoc. Jeśli więc pacjent ma gorączkę, biegunkę, grypę, ból głowy - to po zamknięciu gabinetu jego lekarza rodzinnego - ma szukać pomocy w szpitalu, bo i tak często przychodzi na SOR - przekonuje minister zdrowia:

Zanim pacjent trafi z bólem głowy na Szpitalny Oddział Ratunkowy, ktoś powinien zanalizować ten ból głowy. Taka jest rola m.in. NPL-u (Nocnej Pomocy Lekarskiej - przyp. red.). Ewidentnie poprawi to funkcjonowanie SOR-u.



Funkcjonowanie SOR-u poprawi się, o ile ta nocna i świąteczna pomoc w szpitalu będzie wydajna, a dodatkowi chorzy jeszcze bardziej nie zapchają korytarzy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.



Na razie resort chce zwolnić z obowiązku posiadania nocnej pomocy szpitale ortopedyczne, reumatologiczne i inne jednoprofilowe.

W szpitalach pediatrycznych mocna pomoc ma dotyczyć już tylko dzieci.