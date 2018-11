W stolicy małopolski trwa Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Jego uczestnicy rozmawiają w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego m.in. o postępowaniu przeciwbólowym u pacjentów.

W trakcie kongresu poruszane są tematy związane z hipotermią, pediatrią oraz postępowaniem w zdarzeniach masowych. Uczestnicy dyskutują o obowiązujących przepisach, zmianach w ustawodawstwie, a także regulacjach prawnych zawodu ratownika medycznego.

W kongresie oprócz ratowników medycznych z całej Polski, biorą udział także specjaliści z różnych dziedzin wspomagających pracę ratowników. Jednym z głównych tematów jest ból:

Odczucie bólu jest zupełnie subiektywne. Najskuteczniejsza forma pomiaru to skala numeryczna od 0 do 10. Ta subiektywność będzie weryfikowana stanem klinicznym i psychicznym. Zawsze bardziej nas boli jeżeli się nie wyspaliśmy, jeżeli mamy degresję, często inaczej ból odczuwają osoby samotne. W Polsce mamy duże problem z pacjentami którzy są uzależnieni od leków nasennych, te leki zmieniają napięcie mięśniowe. Jeżeli takie osoby biorą leki powyżej 8 tygodni, to jest top niezależny czynnik, który zwiększa poczucie bólu - wyjaśnia dr Jarosław Woroń ze szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:

Podczas kongresu krok po kroku analizowane są także trudne wypadki. Oceniane są wszystkie podjęte decyzje, przez dyspozytorów, ratowników, lekarzy i pozostałe służby.

Kongresowi towarzyszy Klub Małego Ratownika, który oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów ratownictwa medycznego.

W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Królewna śnieżka i siedmiu ratowników wprowadzą dzieci w techniki udzielania pierwszej pomocy i wzywania służb. Dzieci będą mogły porozmawiać z ratownikami. Chcemy już od małego uczyć dzieci praktycznych zachowań - mówi Anna Najduchowska jedna z organizatorek Kongresu.

Do warsztatów nie trzeba się rejestrować, przyjść może każdy w sobotę pomiędzy 11 a 14 do Audytorium Maximum przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

Jest czas na dyskusje, wymianę doświadczeń i stan ratownictwa medycznego w kraju - podkreśla Adrian Stanisz, ratownik i jeden z organizatorów Kongresu.

Wszystko po to by lepiej pomagać pacjentom. Poruszamy nowe wytyczne leczenia bólu, jak pokazują obserwacje to leczenie bólu jest na niskim poziomie, jest strach przed używaniem niektórych silniejszych leków, strach przed odpowiedzialnością i pogorszeniem stanu pacjenta. Chcemy podsumować doświadczenia wybrać nowe drogi postępowania, żeby każdy pacjent dostał takie samo leczenie i pomoc, na najwyższym poziomie w każdej części kraju - mówi Adrian Stanisz.

Społeczność ratowników medycznych będzie też się starała wystosować postulaty swojego środowiska.

Są trzy największe problemy, mówimy o samorządzie rytowników, który będzie nas reprezentował i pomagała w regulacjach prawnych naszego zawodu, Ta instytucja powinna regulować nasz zawód ale tez wyciąg konsekwencje od ratowników którzy popełniają błędy. Druga sprawa to wyższe zarobi, z roku na rok mamy co raz więcej odpowiedzialności, nowych zdań, a płace nie rosną, są braki kadrowe, To trudna praca, ratujemy ludzkie życie, nasze płace nie są adekwatne. Trzecia sprawa to rosnąca agresja wobec ratowników w Polsce, tu musimy wypracować jakieś rozwiązania systemowe - dodaje.

