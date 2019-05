Masową wysyłkę listów do dyrektorów szpitali z pytaniami o podwyżki rozpoczynają dziś fizjoterapeuci i diagności medyczni. To kolejny etap ich trwającego od prawie tygodnia protestu a także odpowiedź na słowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zdrowia przekonuje, że właśnie do budżetów, którymi dysponują dyrektorzy lecznic trafiło dodatkowe 680 milionów złotych.

