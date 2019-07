Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje ws. problemów z dostępem do niektórych leków. Adam Bodnar zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o stanowisko w tej sprawie. Poprosił też o informacje o podjętych przez niego działaniach.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że dotychczas nie występował w tej sprawie, ponieważ minister zapowiadał podjęcie "zdecydowanych działań" w celu rozwiązania problemów z niedostępnością do niektórych leków. Bodnar podkreśla, że w aptekach jednak nadal brakuje wielu leków, o czym świadczą m.in. doniesienia medialne.

RPO wskazał, że problem dotyczy m.in. leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, insuliny, astmę czy alergie, zwiększa się też deficyt leków onkologicznych i neurologicznych. Dodatkowo zaczyna brakować szczepionek, m.in. chroniących przed błonicą, tężcem i krztuścem, odrą, świnką i różyczką oraz grypą.

Dla przykładu, w Toruniu od kilkunastu dni spośród najbardziej popularnych leków nadal brakuje leków na nadciśnienie tętnicze, kropli do inhalacji, pasków do mierzenia poziomu cukru, a także szczepionek. W Rybniku sytuacja jest podobna - prawie 90% brakujących leków jest ważna dla mieszkańców - czytamy w liście RPO. Moje obawy budzi również fakt, że brak leków w aptece może generować dalsze problemy w systemie opieki zdrowotnej - podkreślił Adam Bodnar. Ocenił, że braki mogą powodować wydłużenie kolejek do lekarzy w związku z koniecznością zmiany zapisanego wcześniej zaordynowanego specyfiku.



Rzecznik przypomniał, że art. 68 konstytucji gwarantuje wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej m.in. dzieciom, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku - zaznaczył RPO.