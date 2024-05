Dzisiaj w Krakowie odbył się pogrzeb doktora Krzysztofa Czarnobilskiego. Setki osób zgromadziły się w Kościele NMP z Lourdes przy ul. Misjonarskiej, aby pożegnać cenionego i lubianego geriatrę, człowieka wielkiego serca. Przyszli przyjaciele, artyści, współpracownicy i pacjenci. Znany krakowski lekarz, dyrektor ds. lecznictwa krakowskiego Szpitala MSWiA, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 28 kwietnia, przeżywszy 66 lat.

Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele NMP z Lourdes przy ul. Misjonarskiej w Krakowie. Dr Krzysztof Czarnobilski był internistą, geriatrą, Dyrektorem ds. Lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie, pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim UJ CM. Ostatnio pełnił funkcję kierownika Kliniki Geriatrii Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Na mszy świętej żałobnej w Kościele NMP z Lourdes zjawiły się tłumy - przyjaciele, artyści, współpracownicy i pacjenci.

Nie odmawiał wsparcia i pomocy. Kochał życie, wykonywany zawód, całym sercem związany był ze Szpitalem przy ul. Galla.

"Doktor Czarnobilski przede wszystkim lubił ludzi, dlatego nie tylko leczył, ale też z zaangażowaniem edukował jak zmieniać nawyki, żeby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją" - mówią współpracownicy lekarza.



Był doceniany, lubiany przez artystów i aktorów.

Był człowiekiem wielkiego serca i wielkiej kultury. Emanował ciepłem, pogodą ducha i dobrocią. Lekarz z powołania, pełen zrozumienia i współczucia dla ludzi chorych i starych - wszak był geriatrą. Leczenie ich było jego misją, a szpital drugim domem. Troszczył się nie tylko o swoich pacjentów, ale także jako wieloletni dyrektor medyczny o placówkę, w której pracował - tak krakowskiego lekarza wspomina aktorka Anna Polony.

Ten skromny, delikatny człowiek, miał w istocie ogromną siłę sprawczą. Mam wrażenie, że jego ambicją było stworzenie - wraz z naczelnym dyrektorem - najlepszego szpitala w Krakowie. Lubił artystów, więc byłam jego pacjentką. Wymarzyłam sobie, że to on przeprowadzi mnie kiedyś tam - gdzie według Miłosza - na lewą stronę odwrócony świat. Niestety, zły los - po długich cierpieniach - wyrwał go z pośród żyjących, pozostawiając bolesną pustkę. Krzysiu kochany, wierzę, że jest Ci dobrze tam, gdzie jesteś teraz - mówi Anna Polony.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP poinformował o nadaniu doktorowi Krzysztofowi Czarnobilskiemu Krzyżu Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

"Order (Odrodzenia Polski - przyp. red.) ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami" - czytamy na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Był bardzo ceniony i lubiany przez pacjentów

Jako internista, geriatra, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i dyrektor ds. lecznictwa w Szpitalu MSWiA w Krakowie – zyskał wielką sympatię i wdzięczność pacjentów. Zawsze miał dla nich czas, kojący uśmiech, dobre słowo… ale przede wszystkim, z całych sił walczył o ich powrót do zdrowia.

W mediach, w książkach, podczas spotkań – apelował zwłaszcza do seniorów, żeby nie bali się żyć. Przekonywał, że mogą i powinni być aktywni fizycznie.

On sam wspólnie z żoną i córką zdobywał najwyższe szczyty w polskich i słowackich Tatrach – zwykle pod osłoną nocy, by o świcie podziwiać wschody słońca.

Cytat Osoby z pozytywnym usposobieniem starzeją się pomyślniej. Podobnie, jak osoby utrzymujące sprawność społeczną i intelektualną dr Krzysztof Czarnobilski

W swojej książce pt. „Geriatra radzi… Do starości trzeba się przygotować”, podkreślał, że na swoją starość pracujemy już od wczesnej młodości: „(…) Stąd można spotkać np. 50-letniego „starca” i równocześnie 65-letniego „młodzieńca (…) Czasu nie możemy zatrzymać, ale to w jaki sposób będziemy odczuwali jego upływ, w 80% zależy od nas samych…” – pisał.

Dr Krzysztof Czarnobilski był stałym ekspertem portalu twojezdrowie.rmf24.pl.

Był też gościem audycji "Wykład otwarty" w internetowym radiu RMF24, w którym opowiadał między innymi o tym, kiedy powinniśmy zacząć myśleć o swojej starości i jak zadbać o to, żeby długo i zdrowo żyć.

Lekarz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 28 kwietnia, przeżywszy 66 lat.