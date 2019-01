Pionierska operacji w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 50-letni chory przeszedł jako pierwszy w Polsce zabieg termoablacji przerzutów raka jelita grubego do płuca i do wątroby. Jak zapewnia radiolog, doktor Grzegorz Rosiak, zabieg jest małoinwazyjny i pacjent już jutro albo pojutrze wróci do swoich obowiązków.

REKLAMA