Od dziś wszyscy lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych recept, popularnie zwanych e-receptami. Od teraz, żeby wykupić lek przepisany przez lekarza, będziemy mogli się posłużyć w aptece czterocyfrowym kodem, który dostaniemy w SMS lub mailem. W specjalnych przypadkach, pacjent będzie mógł również z wydruku systemu.

Zdjęcie ilustracyjne / HELMUT FOHRINGER / PAP/APA

Główną zaletą e-recepty jest to, że nie będzie można jej zgubić ani zniszczyć. Po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, będzie mogła zostać wystawiona bez wizyty pacjenta w gabinecie. Korzyści z e-recepty dla pacjenta to nie tylko wygoda i czytelność wystawionego dokumentu, ale także możliwość wykupienia każdego leku w innej aptece bez konieczności sporządzania odpisu i bez utraty refundacji.

Jak korzystać z e-recepty?

Mimo, że lekarz wypisze lekarstwa na cały rok, pacjenci nie będą mogli wykupić wszystkich na raz. Lekarz na e-recepcie może zapisać nam lek na 360 dni stosowania, ale farmaceuta może nam jednorazowo wydać leki na 180 dni. Co ważne, ilość wydawanego leku będzie zależała od tego ile czasu upłynęło już od wystawienia recepty.

Jeśli lekarz zapisał nam lek miesiąc temu a realizujemy receptę dopiero dziś - farmaceuta musi odliczyć partię niewykorzystanego preparatu. Będziemy mogli wykupić tylko tyle leku ile zostało do końca okresu na jaki został przepisany. Mając zapisane leki na pół roku - po miesiącu dostaniemy w aptece leki tylko na 5 miesięcy.

Co ważne, te przepisy nie dotyczą antybiotyków - tu ważność recepty to zaledwie 7 dni oraz np. leków psychotropowych, dla których okres ważności recepty to 30 dni.

Jak wygląda wystawianie e-recepty?

Procedura wystawienia e-recepty jest prosta. Pacjent będzie mógł otrzymać czterocyfrowy kod SMS-em, który przedstawi w aptece wraz z numerem PESEL. Będzie mógł także poprosić lekarza o przesłanie e-recepty mailem. Otrzyma wtedy informację wraz załącznikiem w PDF, a w nim kod kreskowy, który okaże farmaceucie.

Aby skorzystać z tych dwóch powyższych możliwości, musi wcześniej aktywować Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. W tym celu w zakładce "Moje konto" wystarczy, że poda numer telefonu i (opcjonalnie) adres poczty elektronicznej. Tutaj znajdzie informacje np. o dawkowaniu leków i o liście tych przyjmowanych.

Dla pacjentów, którzy nie aktywują swojego internetowego konta, istnieje trzecia opcja e-recepty - wydruk informacyjny. Lekarz jest zobowiązany wydać go na każde żądanie pacjenta. Nie jest potrzebny na nim ani podpis lekarza, ani pieczątka. Wystarczy, że aptekarz sczyta dane z wydruku. Pacjent w tym wypadku udostępni farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub poda 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF albo czterocyfrowy kod dostępy z tegoż pliku i PESEL.

Wideo youtube

Kiedy otrzymamy receptę w papierowej wersji?

Tradycyjna papierowa wersja wydawana będzie przez lekarza tylko w określonych przypadkach: