33 nowe terapie lekowe znajdą się na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie od 1 kwietnia. Wśród nich będzie siedem nowych terapii dla chorób onkologicznych, 26 dla chorób nieonkologicznych, w tym osiem dla chorób rzadkich.

O nowej liście leków refundowanych mówiła na konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zaznaczyła, że wśród chorób rzadkich udało się zmienić program terapii lekowej dla dzieci z SMA. Od 1 kwietnia istotnie zwiększamy możliwości, szanse leczenia w chorobach ginekologicznych, w chorobach onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorobach rzadkich - dodała Leszczyna.

Przedstawiła także dwie tzw. listy polskich leków. Pierwsza z nich - jak mówiła - dotyczy leków wytwarzanych w Polsce albo leków, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Polski. Druga lista obejmuje leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.

Na pierwszej liście znajduje się 7 polskich producentów. To są 84 substancje czynne i w sumie aż 329 produktów o unikatowym kodzie. Na liście drugiej, 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty u unikatowym kodzie - powiedziała. Dodała, że pacjenci będą mogli kupić leki z listy pierwszej 10 proc. taniej, a z listy drugiej - 15 proc. taniej.

Izabela Leszczyna zaznaczyła, że Ministerstwo Zdrowia chce wspierać polski przemysł farmaceutyczny i zwiększać udział w rynku produktów wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny. Zależy nam na bezpieczeństwie lekowym, na bezpieczeństwie polskich pacjentów - podkreśliła.

Które leki zostały objęte refundacją?

Zmiany w programie lekowym, obejmujące leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi zapowiedział w czwartek wiceszef resortu zdrowia Maciej Miłkowski, przedstawiając projekt nowej listy leków refundowanych.



Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odnosząc się do pacjentek onkologii ginekologicznej i ginekologii zaznaczył, że refundacją objęty został pembrolizumab - stosowany w leczeniu raka szyjki macicy. Dodał, że jest to substancja najczęściej stosowana w Polsce, jeśli chodzi o terapie innowacyjne.



Badania pokazują, że jest bardzo skuteczny (lek) i bardzo istotnie wydłuża czas do nawrotu i czas przeżycia - powiedział Miłkowski. Dodał, że lek ten będzie stosowany w pierwszej linii.

Miłkowski mówił też o rozszerzeniu wskazań do zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika. Pacjentki powinny albo w pierwszej, albo drugiej linii dostać albo olaparyb, albo niraparib - zauważył.



Odnosząc się do leków na mięśniaki macicy zaznaczył, że jest to pierwsza terapia refundowana w tym wskazaniu, która była bardzo oczekiwana przez ginekologów onkologicznych. Chodzi o relugolix, estradiol i norethisteron.



Miłkowski zaznaczył, że dość istotnie została zmieniona kardiologia, gdzie rozszerzono wskazania refundacyjne dla ezetymibu. Wprowadzono też zmiany w programie lekowym, obejmujące leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzono wskazania dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, a także wskazania kardiologiczne do stosowania empagliflozyny u chorych z niewydolnością serca.



Odnośnie chorób rzadkich zmienione zostały zapisy programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej zolgensma. Rozszerzono także dostęp do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych - na SMA do 2. roku życia, a na mukowiscydozę do pierwszego roku życia.



Miłkowski mówił również o kompleksowym podejściu do leczenia miastenii i objęciu refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu i mykofenolanu mofetylu. Dodał, że refundacją będzie objęty również olipudaza alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy.