Od 8 sierpnia nie będzie można już stosować dwutlenku tytanu E171 do produkcji żywności, ani wprowadzać do obrotu produktów zawierających tę substancję – poinformował na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwutlenek tytanu to barwnik spożywczy E171. Jego funkcją technologiczną jest uatrakcyjnienie wyglądu żywności, nadanie jej koloru, który w innym przypadku byłby bezbarwny.

Dwutlenek tytanu jest obecny m.in. w wyrobach piekarniczych, zupach, bulionach, sosach, sałatkach i pikantnych pastach. W swoim składzie mają go również kosmetyki i leki.

W dniu 18 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności dwutlenek tytanu (E 171) (Dz. Urz. UE L 11 z dnia 18.10.2022, str. 1).

Rozporządzenie to będzie stosowane od dnia 7 lutego 2022 r. i przewiduje 6 miesięczny okres przejściowy dotyczący stosowania w żywności dwutlenku tytanu oraz wprowadzania do obrotu żywności zawierającej tę substancję dodatkową.

Zgodnie z tym przepisem do dnia 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie

z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu. Po tej dacie żywność może pozostać na rynku do swojej daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do spożycia.

Powyższe oznacza, że po upływie okresu przejściowego - po dniu 7 sierpnia 2022 r. - nie będzie można stosować dwutlenku tytanu do produkcji żywności, ani wprowadzać do obrotu żywności zawierającej tę substancję.

Przepisy powyższe dotyczące okresu przejściowego nie dotyczą wprowadzanej do obrotu w państwach trzecich żywności, która ma być przedmiotem importu do Unii Europejskiej, ustanawiają jednak wymagania dla produktów importowanych na rynek UE. Oznacza to, że po dniu 7 sierpnia 2022 r. nie można będzie dokonać przywozu na teren Unii Europejskiej dwutlenku tytanu, a także żywności zawierającej dwutlenek tytanu z państw trzecich, nawet jeżeli żywność ta została wyprodukowana w czasie okresu przejściowego.

Należy podkreślić, że zgodnie z generalną zasadą prawa żywnościowego - żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi producent lub podmiot wprowadzający ją do obrotu. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.