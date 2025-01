Hematologia i onkologia dziecięca to główne cele zbiórki pieniędzy w ramach tegorocznego, 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O potrzebach małych pacjentów, którzy zmagają się właśnie z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi, będziemy mówić także w najnowszym wydaniu cyklu "Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM".

W czasie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierane będą pieniądze na urządzenia medyczne z zakresu chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, diagnostyki onkologicznej, patomorfologii oraz na sprzęt, który trafi do hospicjów.

Fundacja WOŚP już w swoich zbiórkach wspierała dziecięcą onkologię. Dzięki środkom zebranym w 2009 i 2010 roku udało się polepszyć jakość diagnostyki onkologicznej w medycynie dziecięcej. "Problem dotyczył nie tylko braków sprzętowych, ale także świadomości rodziców dzieci, lekarzy rodzinnych, a także rosnącej potrzeby wprowadzenia zmian systemowych ułatwiających korzystanie z ośrodków diagnostycznych. Aby w sposób skoordynowany i skuteczny zrealizować swój cel, postanowiliśmy uruchomić Narodowy Program Diagnostyki Onkologicznej Dzieci. W ramach tego projektu wyposażyliśmy kluczowe kliniki onkologii dziecięcej w Polsce w zaawansowane urządzenia diagnostyczne" - podkreślają autorzy jednego z komunikatów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sprzęty, które kupuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, są kluczowe. Dzieci będą za chwilę młodymi dorosłymi. Dobrze zdiagnozowane dziecko to osoba, którą po prostu lepiej się leczy. Ten sprzęt, który kupuje WOŚP, jest wykorzystywany przez wielu pacjentów. To jest na przykład sprzęt do diagnostyki genetycznej. Ta diagnostyka służy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jako lekarz zdecydowanie zachęcam do zbiórek, jest to fenomenalna sprawa w skali świata - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM immunolog i hematolog doktor Marcin Rymko.

Jaki sprzęt trafi do szpitali?

Wśród urządzeń, które będą kupione w tym roku dzięki pieniądzom zebranym w czasie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, są między innymi zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, cystoskopy, aspiratory ultradźwiękowe i mobilne aparaty RTG cyfrowe z zakresu chirurgii onkologicznej oraz egzoskopy neurochirurgiczne i urządzenia do diagnostyki onkologicznej, w tym do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG.

Na liście sprzętów, które planuje kupić WOŚP, są też aparaty do śródoperacyjnej tomografii, procesory tkankowe, skanery do preparatów histopatologicznych, a także koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe, które mogą trafić do hospicjów.

Ile dzieci choruje na raka?

"Choroby nowotworowe to druga, zaraz po wypadkach, najczęstsza przyczyna zgonów dzieci w Polsce. Rocznie na raka zapada około 1 100 dzieci, a 3 000 pozostaje w trakcie intensywnego leczenia. Wraz z rozwojem onkologii, liczba wyleczeń wzrosła do ponad 80 proc., co stawia Polskę na równi z krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. Leczenie nowotworów dziecięcych wymaga jednak olbrzymich nakładów sprzętowych i diagnostycznych. Dzięki zebranym podczas 33. Finałowi WOŚP środkom możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. Fundacja wspiera również leczenie nieonkologicznych schorzeń hematologicznych, które są jednymi z najczęstszych chorób przewlekłych wśród dzieci" - przypomina w komunikacie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Badania profilaktyczne

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje w tym roku także bezpłatne badania profilaktyczne. Będzie można z nich skorzystać w czasie najbliższego weekendu między innymi na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Pojawią się tam mobilne gabinety, w których specjaliści zprzeprowadzą badania zmian skórnych z wykorzystaniem dermatoskopu, a także palpacyjne badanie piersi. Jeśli w badaniu palpacyjnym będą wskazania medyczne, to zgodnie z rekomendacjami dla wieku zostanie wykonane na miejscu USG piersi. Odbędzie się także nauka samobadania piersi i jąder na fantomach oraz możliwość przeprowadzenia testów PSA (badanie w kierunku raka prostaty).