Jest zgoda na sprowadzanie do polskich aptek medycznej marihuany. Konopie mają się pojawić w aptekach na przełomie listopada i grudnia. Susz sprowadzać będzie spółka Spectrum Cannabis należąca do kanadyjskiej grupy kapitałowej Canopy Growth Corp., światowego giganta w branży medycznych konopi - donosi w piątek Gazeta Wyborcza. Formalności, by uzyskać zgodę od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, trwały od czerwca.

