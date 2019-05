Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, 1 czerwca w Warszawie ma się odbyć "protest przeciwko lekceważeniu ochrony zdrowia Polaków przez kolejne ekipy rządowe". Minister zdrowia Łukasz Szumowski odnosząc się do zapowiedzi manifestacji podkreślił w rozmowie z PAP, że zdrowie jest priorytetem rządu, a wzrost nakładów – ewidentny.

OZZL ocenia, że "najbardziej jaskrawym przejawem lekceważenia jest wielkie niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia, co powoduje kolejki do leczenia skutkujące ogromem ludzkiego cierpienia związanego z pogorszeniem stanu zdrowia i - nierzadko - śmiercią". Związek podnosi, że "kolejne rządy przekonują od zawsze, że nie można zwiększyć finasowania ochrony zdrowia, bo brakuje pieniędzy, a tymczasem na inne cele pieniądze zawsze były i są".



OZZL zachęca do udziału w manifestacji wszystkich, którym "zależy, aby publiczna ochrona zdrowia w Polsce zaczęła w końcu funkcjonować dobrze, aby Polacy przestali umierać w kolejkach do leczenia". "Zapraszamy przede wszystkim pacjentów. Musicie pokazać, że rządzący nie mogą lekceważyć Was, Waszego zdrowia i życia. Musicie pokazać politykom, że nikt, kto lekceważy sprawy zdrowia Polaków nie ma prawa wygrać wyborów i sprawować władzy" - poinformował zarząd krajowy OZZL.



Manifestacja ma zacząć się przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia, następnie przejść ulicami Warszawy przed Sejm, gdzie - jak zapowiadają organizatorzy - ustawiona będzie scena i planowane są wystąpienia przedstawicieli zawodów medycznych i pacjentów. OZZL zapowiada, że przedstawiciele manifestantów złożą w Sejmie petycję w sprawie konieczności naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Szumowski: Mamy 100 mld zł na ochronę zdrowia



Minister zdrowia Łukasz Szumowski deklaruje, że zdrowie jest priorytetem rządu, a wzrost nakładów - ewidentny.



Od 2024 r. na finansowanie ochrony zdrowia ma być przeznaczane corocznie nie mniej niż 6 proc. produktu krajowego brutto od 2024. W 2019 r. ma to być nie mniej niż 4,86 proc. PKB; w 2020 - 5,03 proc. PKB; w 2021 r - 5,3 proc. PKB; w roku 2022 - 5,55 proc. PKB, zaś w 2023 r. - 5,8 proc. produktu krajowego brutto.

Planowany odsetek PKB na zdrowie w 2019 r. będzie większy niż wymagany ustawowo. Tzw. ustawa 6 proc. jest realizowana z naddatkiem - tłumaczy Szumowski. Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia sprawia, że mamy 100 mld zł na ochronę zdrowia. To ewidentne zwiększenie nakładów. Myślę, że dobra wola i priorytet rządu jest wyraźnie wyartykułowany - dodaje.