"Jesteśmy rozczarowani. Wierzymy, że jesienią w końcu dostaniemy ten lek" – tak nową listę leków refundowanych komentują pacjenci z chorobą Fabry’ego. Mimo trwających do ostatniej chwili negocjacji, w wykazie zabrakło preparatu dla zmagających się z tym genetycznym schorzeniem. W całej Polsce to kilkadziesiąt osób. Nowa lista wejdzie w życie w najbliższy poniedziałek, 1 lipca.

Ten lek jest bardzo ważny dla pacjentów, bo zmniejsza, a czasami nawet eliminuje ryzyko powikłań, zwłaszcza tych dotyczących mózgu i serca. Pacjenci, którzy są leczeni, mają szanse na dobre życie i lepszą jakość życia. Powiem kolokwialnie: jeśli nie w tym rozdaniu, to w następnym, bo pacjenci powinni mieć dostęp do dobrego leczenia - komentuje w rozmowie z RMF FM profesor Zbigniew Żuber, reumatolog i pediatra ze Szpitala Dziecięcego świętego Ludwika w Krakowie.

Nowe leki na nowej liście

Od lipca refundowane będą za to nowe preparaty dla chorych na szpiczaka, ostrą białaczkę limfoblastyczną i raka płuca. Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najważniejszą zmianą jest włączenie do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu "Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego".

Nową opcję terapeutyczną zyskają również pacjenci włączeni do programu "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca" - refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia oraz po niepowodzeniu terapii kryzotynibem. Ponadto na listę refundacyjną zostanie wpisany lek Blincyto (blinatumomab) w programie lekowym "Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną".

Ważna zmiana zaszła też w programie lekowym "Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową". Polega ona na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem, a ponadto możliwe będzie zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif), w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Zmiany dla kobiet w ciąży

Wraz z początkiem lipca na listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający substancję czynną peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, chorych na nadpłytkowość samoistną, chorych na pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową, wymagających leczenia cytoredukcyjnego.

Z listy leków refundowanych - wbrew protestom środowisk pacjentów - zniknie m.in. popularny lek dla chorych na cukrzycę o określonej dawce, o którym pisaliśmy >> tutaj <<.

Dla 226 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen od 2 gr do 3265,92 złotych, natomiast w przypadku dwóch produktów leczniczych nastąpiło podwyższenie tych cen od 2,48 zł do 4,81 złotych. Dla 820 produktów leczniczych ceny detaliczne spadną.